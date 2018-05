México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros), responde EPN a Trump - Noroeste

"Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros)", escribió, tanto en español como en inglés, el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta oficial de la red social Twitter, sobre las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que la República Mexicana pagará la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).