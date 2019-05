MÃ©xico reacciona ante el arancel al tomate, palancas en apoyos, Alcalde de Ahome y otras noticias esta tarde

México reacciona ante el arancel al tomate, palancas en apoyos, Alcalde de Ahome y otras noticias esta tarde

Las noticias de las que debes estar enterado antes de que se te termine el día, por si no te habías enterado de ellas

Noroeste / Redacción

Resumen de miércoles por la tarde: la reacción de México ante el arancel al tomate mexicano, los retos de los comerciantes, el caso del Tiburonario, el Alcalde de Ahome y otras noticias.

Ante el arancel al tomate mexicano, en México podrían aplicar política espejo

La temporada de tomate en Sinaloa está en su etapa final, por lo que en el estado no se estaría reflejando un impacto inmediato, esto pensando en que las negociaciones no se han terminado, pero no es correcto aplicar un arancel sólo por una suposición, ya qué México podría aplicar una política de espejo, refirió el Secretario de Agricultura y Ganadería del estado.

Manuel Tarriba Urtuzuástegui dijo que en México también se tiene la sospecha y casi seguridad de que los productores de Estados Unidos han incurrido en prácticas de dumping al vender su maíz al país, por lo que se podría también gravar con un arancel similar las importaciones de maíz.

En Sinaloa los apoyos empresariales solo a quienes tienen palancas, dice Diputada de Morena

Antes de ser Diputada local, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela fue a pedir apoyos de los fondos que maneja el Gobierno del Estado para empresarios, pero se los negaron.

“Así fue lamentablemente en mi caso, yo fui y solicité y me dijeron 'pues si tienes una palanca aquí, te ayudamos' y no me dieron nada, ningún peso, no pude recibir nada”, relata la morenista.

De origen comerciante, la legisladora narra esta experiencia, en el marco de la discusión sobre la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cerrarle la frontera al tomate mexicano en EU tiene que ver con la política, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esa mañana que cerrarle la frontera al tomate mexicano sólo agravará más la migración.

El Gobierno de Estados Unidos impuso cuotas compensatorias de 17.5 por ciento a las importaciones de tomates originarias de territorio mexicano a partir del martes pasado, justo México desplazó a los Países Bajos como el mayor exportador de esta fruta en el mundo, con ventas externas por 2 mil 261 millones de dólares, un récord.

“Lo del tomate se está viendo. Es una situación que tiene que ver con la política. Hay elecciones en Estados Unidos. Hay productores de tomate en una región de Estados Unidos. Hay legisladores de esas regiones que tienen sus intereses. Entonces presionan, se toman estas medidas de tipo político-electoral. Son totalmente injustas. Estamos defendiendo a los productores, defendiendo que tenemos que llevar una buena relación entre los dos países”, dijo.

Ex funcionario de Malova no pisará cárcel por tiburonario

La Fiscalía General del Estado olvidó calcular una cifra para que uno de los imputados pudiera reparar el daño, por lo que su abogado defensor obtuvo que el juez suspendiera el proceso sin ir a la cárcel, sólo con la promesa de permanecer viviendo en el mismo domicilio durante el próximo año.

En una audiencia pública que duró casi una hora, realizada este mediodía en el Centro de Justicia Penal y Oral de Sinaloa, el ex director de Control Administrativo de Obras Públicas, Dinisio Sánchez Félix, y su abogado Luis Natividad ganaron la batalla legal que comenzó cuando lo detuvieron en la ciudad de México.

Piden diputadas investigar compra de vehículos irregular de Billy Chapman

Diputadas de Morena y del PRI instaron al Congreso del Estado a investigar y abrir una auditoría especial en el caso de la compra irregular de 10 vehículos hecha por el Alcalde de Morena en Ahome, Billy Chapman.

El concurso de dichas unidades ocurrió el pasado 30 de abril, pero unas horas después Chapman ya las estaba entregando totalmente equipadas y rotuladas.

La diputada local de ese mismo partido, María Victoria Sánchez Peña, dijo en la tribuna del Congreso del Estado esta semana, que no se cumplió con la normatividad vigente y se deben aplicar sanciones sobre la compra o arrendamiento de estas unidades, entre las cuales se encuentran siete ambulancias equipadas, una unidad de transporte para personal médico, una unidad odontológica y una unidad para fumigación.

En Mazatlán, advierten a jóvenes sobre drogas y embarazos no planeados

"Levante la mano quien conozca a algún familiar o alguna gente que viva cerca de su familia o de su casa, o que sepan ustedes, que se dedica a vender droga, levanten la mano... la neta".

De esta forma les habló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (Sesesp), Renato Ocampo Alcántar, a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 81 sobre el problema de las adicciones y los embarazos en adolescentes.

La gran mayoría levantó la mano entre risas y murmullos.

En Sinaloa se prevén temperaturas mayores a 40 grados

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles persistirán las temperaturas de calurosas a extremadamente calurosas, en gran parte de la República mexicana.

Se prevén valores superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además que habrá 35 a 40 grados Celsius en áreas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

El crucero Disney llega otra vez a Mazatlán

Por segunda ocasión en una semana el crucero turístico Disney Wonder visitó Mazatlán, procedente de Cabo San Lucas, con 2 mil 433 pasajeros y mil 42 tripulantes.

El arribo de esta fortaleza marina se registró a las 7:15 horas cuando entró al muelle de la Administración Portuaria Integral, y de acuerdo a su itinerario por el Océano Pacífico, continuará su travesía a las 17:00 horas con destino a Puerto Vallarta.