México regulará la presencia de los agentes extranjeros. AMLO ya mandó la iniciativa, dice Monreal

Ricardo Monreal anunció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Senado para regular la presencia de agentes extranjeros en el país. La iniciativa llega a la Cámara Alta semanas después de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda fuera detenido por autoridades estadounidenses.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional en la que propone regular la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, indicó que la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal coadyuvará a la transparencia sobre la participación de elementos de otras nacionalidades en el país.

“Recibimos del Ejecutivo federal iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. De aprobarse, ayudará a regular y transparentar un añejo reclamo sobre la presencia y participación de agentes del extranjero en México, para que actúen en el marco de la cooperación bilateral”, se lee en el tuit.

La iniciativa de la Presidencia de México llega a la Cámara Alta semanas después de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fuera detenido por autoridades estadounidenses en Los Ángeles, California.

La captura de Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos se dio en el marco de una investigación que, durante años, agentes estadounidenses realizaron en territorio mexicano.

El arresto causó fricciones entre los gobiernos de México y EU, pues las autoridades mexicanas no fueron notificadas de esa investigación, pese a que Cienfuegos era el militar de más alto rango que, hasta ahora, ha sido detenido por el vecino del norte y, además, acusado de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, semanas después de que se anunciara su arresto, Estados Unidos retiró los cargos contra el General. El 18 de noviembre regresó a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que ya es investigado en el país, pero no lo detuvo.

En octubre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la intromisión de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos en México y pidió que hagan una autocrítica sobre su actuación en el país, esto a dos días de la detención del General Salvador Cienfuegos por presuntos nexos con el narcotráfico.

El mandatario opinó que la DEA debería informar sobre su actuar en los casos que Estados Unidos mantiene contra el exsecretario de la Defensa Nacional y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

“Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado. ¿Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la instrucción de las armas en el operativo De Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos?”, dijo a medios desde Tapanatepec, Oaxaca.

El Presidente aseguró que agencias de Estados Unidos operaban en México sin restricciones, con autorización del Gobierno, por lo que llamó a que hagan una reflexión sobre su labor en el país.

“¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”, expuso.

El mandatario insistió en que no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que correspondan al país. “Nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencias”, dijo.

Sin embargo, agradeció el apoyo que su aún homónimo estadounidense, Donald Trump, le ofrece en materia de seguridad.

“Le agradezco al Presidente Donald Trump porque cuando hemos tenido problemas difíciles. Me ha hablado para decirme te envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias. (…) Claro, él no hace el plan de quererse meter a México, de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir que México es un país independiente, soberano”, agregó aquella vez.

-Con información de EFE.