México reporta 568 muertes más por Covid-19 y suma 97 mil 624 defunciones

Al cierre de la semana 44 de la epidemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó en conferencia diaria que los casos se han reducido 11%, y que las recuperaciones aumentaron 4%

Animal Político

Autoridades de Salud reportaron 568 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 97 mil 624 defunciones confirmadas por la enfermedad.

Además, confirmaron 5,558 casos más, por lo que 997 mil 393 personas han enfermado en lo que va de la epidemia.

Del millón 156 mil casos que se estima han ocurrido en el país, 50 mil 552 (un 4%) son personas con enfermedad por COVID-19 activas.

Al cierre de la semana 44 de la epidemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó en conferencia diaria que los casos se han reducido 11%, y que las recuperaciones aumentaron 4%.

Sin embargo, indicó que en el mismo periodo se incrementaron 3% las defunciones.

De las defunciones sospechosas por COVID-19, hay 10 mil 748 de las que no se tiene una muestra para procesar en laboratorio; de 4,254 se obtuvo muestra, pero no hay posibilidad de resultado, pues no llegó a un laboratorio fue rechazada.

Solo de 578 defunciones sospechosas de COVID-19 se tiene posibilidad de obtener resultados.

Reportan 88 nuevos pacientes de Covid-19 en Sinaloa; 40 son de Culiacán