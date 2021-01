México se queda sin estados en verde en semáforo epidemiológico; 13 estarán en rojo, 17 en naranja y 2 en amarillo

Los estados que continúan en semáforo rojo por Covid-19 son Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Colima y Guanajuato

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud, presentó el semáforo epidemiológico por Covid-19 a partir del 1 al 14 de febrero, el cual cuenta con 13 estados en rojo, 17 en naranja, dos en amarillo y ninguno en verde, debido a que el único estado que estaba en dicho color, Campeche, regresó a amarillo.

“Por primera vez regresamos a un mapa que no tiene una entidad en verde, de la última entidad que estaba en el menor riesgo posible Campeche y en la última estimación estos rangos que se tienen, Campeche ha pasado por uno o dos puntos al nivel amarillo”, detalló Cortés Alcalá.

Los estados que continúan en Semáforo Rojo son: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Colima y Guanajuato.

Además, expuso que los estados que están en Naranja pero se encuentran más pegados al Semáforo Rojo son: Sonora Coahuila, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro.

Las dos únicas entidades que se encuentran en amarillo son Chiapas y Campeche.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), Hugo López-Gatell Ramírez, vía remota, detalló el informe de la vacunación en la etapa uno destinada a vacunar al persona de Salud.

López- Gatell detalló que hasta la fecha de este viernes se aplicaron 662.217 de dosis.

“630.820 han sido las primeras dosis y 31.397 las segundas dosis. Ahorita están avanzando muy poco las segundas dosis porque no se ha cumplido todavía la fecha en que es necesario aplicar todavía esta vacuna en la Ciudad de México, Nuevo Léon y Coahuila, que son los estados en donde ya hubo primeras dosis hace unas semanas”, agregó.

El subsecretario de Salud detalló que en su totalidad del avance es del 64 por ciento.

La conferencia abrió con un video en el que reapareció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, desde donde agradeció los gestos de cariño y disipó rumores sobre su salud.

“He estado trabajando, he estado pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla”, dijo el mandatario mexicano.

“Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero agradecerles por todas la muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo, que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos, les agradezco mucho por la manera en que se expresan por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo COVID, pero los médicos dicen que está pasando la etapa crítica”, añadió durante la transmisión.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes, pero en estos días no he estado así”, apuntó.

El mandatario señaló “que se mantendrá la estrategia que consiste en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos, y que no falten los medicamentos, que se atienda a todos. No nos han rebasado las circunstancias. Hemos estado resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a podernos darnos seguridad de que esta pandemia no seguirá causando daños. Me he dedicado a eso. Hablé con el Presidente Putin y nos ofreció mandarnos vacunas Sputnik, que es una vacuna que ellos están produciendo. Van a llegar esas vacunas en poco tiempo”.