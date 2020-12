México solicita formalmente a EU la extradición de García Luna, a quien juzga por narcotráfico y lavado de dinero

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el ex secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Martha Bárcena Coqui, Embajadora de México ante los Estados Unidos, solicitó ayer en una nota formal ante el Departamento de Estado la extradición de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, detenido hace casi un año por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, confirmaron a SinEmbargo fuentes oficiales que no están autorizadas para aparecer públicamente.

Genaro García Luna, quien este miércoles cumple un año encarcelado en Estados Unidos, se presentó este lunes a una nueva audiencia en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, en donde se decidió revelar las pruebas en su contra dentro de 60 días.

La semana pasada la Fiscalía estadounidense pidió al Juez de esta causa, Brian Cogan, diferir esa presentación, y este lunes se dictó que la decisión se tomará en tres semanas más para dar tiempo que García Luna y su defensor César de Castro las revisen.

El Juez Cogan decidió que la próxima audiencia contra el otrora superpolicía de Calderón Hinojosa, ahora acusado de narcotráfico y de trabajar para el Cártel de Sinaloa, se realizará el 18 de febrero.

De acuerdo con reportes de la periodista Dolia Estévez, quien estuvo conectada a la breve audiencia, De Castro no había hablado con su defendido desde octubre y apenas si pudo intercambiar palabras con García Luna esta mañana. El ex titular de la SSP lo único que dijo este lunes fue : “Buenos días su señoría”.

El Fiscal comentó que no sabía que el ex funcionario federal no había visto las pruebas en su contra, por lo que el Juez Cogan exigió a los acusadores a que hagan todo lo posible por entregárselas y que el acusado las conozca.

Otro periodista que ha estado siguiendo el caso desde la Corte de Brooklyn, Keegan Hamilton, de Vicenews, reportó que De Castro insistió en que García Luna no vio las pruebas en su contra por estar recluido en aislamiento.

El Juez Cogan expuso, dijo Hamilton, que es necesario que el Gobierno de Estados Unidos o la Fiscalía haga todo lo posible para que el acusado esté cómodo para tener acceso a los documentos, pero reconoció que la pandemia está complicando las cosas.

García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el ex secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.

García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.

El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México.

En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.