MÃ©xico supera las 34 mil muertes por Covid-19 y reporta 289 mil 174 casos acumulados

México supera las 34 mil muertes por Covid-19 y reporta 289 mil 174 casos acumulados

Sinembargo.MX

México superó hoy las 34 mil muertes provocadas por el Covid-19, además registró más de 289 mil casos confirmados acumulados, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal.

Al 10 de julio de 2020, en México hay 289 mil 174 casos confirmados, 29 mil 627 activos y 81 mil 838 sospechosos de Covid-19, detalló Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En el País se han registrado 344 mil 283 negativos, 34 mil 191 defunciones confirmadas y 177 mil 097 personas recuperadas.

A nivel nacional, 55 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 45 por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 62 por ciento están disponibles y 38 por ciento ocupadas.

“Llevamos 40 días de la nueva normalidad, la cual no es la antigua normalidad, es decir, no se puede regresar a lo mismo de antes. En el mundo entero existe la pandemia y en América se encuentra la enorme mayoría de la epidemia. La nueva normalidad implica la conciencia que debemos cuidar todos los días lo que hacemos. Tenemos que incorporar a nuestra vida los cuidados indispensables para lograr que no nos contagiemos, esto es una responsabilidad individual”, dijo López-Gatell durante la conferencia en Palacio Nacional.

“Todos somos corresponsables de esto. A todos nos corresponde cuidarnos, a nuestros cercanos y a toda la población. Es importante dejar el discurso de ataque y polarización. Las muertes no dependen de una persona, tenemos tres órdenes de Gobierno. Todos y todas debemos emprender una acción y centrarnos en protegernos”, agregó.

