MÃ©xico tiene muchas capacidades como para que no haya pobres: Pronaes

México tiene muchas capacidades como para que no haya pobres: Pronaes

Necesita un pueblo unido y organizado, dice el padre Marcos Linares

Belizario Reyes

09/06/2019 | 09:28 AM

MAZATLÁN._ México es rico, tiene muchas capacidades como para que no haya gente pobre en este país, pero el pueblo no tiene que seguir dependiendo de los gobiernos sino de sí mismo y para ello necesita de la unión y la organización, manifestó el coordinador nacional de la Promotora Nacional de Economía Solidaria, padre Marcos Linares Linares.

“Quienes formamos parte del Pronaes somos gente que no solamente creemos que somos ricos en este país y que tenemos muchas capacidades como para que en este país no haya pobres, sino también porque creemos que no podemos seguir dependiendo de los gobiernos, tenemos que depender de nosotros como pueblo”, manifestó el padre Linares Linares ayer en este puerto.

“(Pero) un pueblo que se une, un pueblo que se organiza si no de nada nos sirve ser pueblo, ...nosotros como pueblo no tenemos rostro, somos una masa humana, amorfa, sin rostro, sin organización, sin integración, por eso nos pisan los políticos, por eso hacen lo que quieren muchos de los líderes que abusan de la buena fe y de la buena voluntad del pueblo”.

Dijo que a través de Pronaes presentan una propuesta de cómo sí puede tener rostro el pueblo, de cómo puede tener fuerza a tal grado de que puede marcar el ritmo de su propio desarrollo y si ha estado dormido por año hoy se quiere que despierte y tome su propio rumbo, propuesta que consiste en qué metodología se tienen que usar para que primero tenga rostro y deje de ser un objeto de las políticas de los gobiernos y de los intereses de algunos cuantos para convertirse en sujetos de su propio desarrollo.

“Si alguien pensaba que aquí vamos a ver qué nos dan y quién los recibe ustedes sigan siendo objetos, pero si alguien cree que pueden hacer ustedes con su granito de arena en su comunidad, en su dependencia, en su organización, en su campo de trabajo, si creen que pueden hacer algo hoy los vamos a ayudar a que se conviertan en sujetos, en transformadores, en entes que vamos a cambiar a este país”, subrayó en su mensaje en la inauguración del Primer Foro de Economía Solidaria que ayer se realizó en el auditorio del Acuario, en este puerto.

Expresó que el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó con el nombre del pueblo para servir al pueblo y con el pueblo quiere hacer la gran transformación, pero él está luchando arriba por acabar con la corrupción y con muchos problemas que ya tenía este país muy fuertes y muy graves.

“Pero de nada le va a servir a él si el pueblo, nosotros los que somos los afectados no hacemos nuestra parte, hoy le vamos a dejar a ustedes qué sí podemos hacer desde nosotros y van a ver cómo los municipios que nos representan aquí y los que van a irse sumando van a ser colaboradores del desarrollo de este país, de este estado y de esta región, ya no queremos más pobres, ya no queremos más manos estirando a ver que les dan, qué migajas les ponen en la mano para sobrevivir”, subrayó.

“Queremos un pueblo que tome la iniciativa y la fuerza de cambio, que tome el poder que tiene el pueblo y las capacidades de nosotros y las riquezas tan enormes que Dios nos ha dado, que no hemos sabido explotar y nos están explotando otros de fuera u otros que nada más ven por sus propios intereses, hoy de aquí vamos a salir con una visión diferente de cómo transformar este estado, este país”.

Recalcó que él predica por todo el país, buscando apóstoles, servidores del país como padres, así como Miguel Hidalgo y José María Morelos que tocaron las campanas para lograr la independencia del país, hoy también andan varios como padres tocando las campanas de las consciencias y el corazón de muchos mexicanos para que se conviertan en apóstoles y servidores de México, no del egoísmo personal con el que muchas veces han caído todos a ver qué les dan, qué se llevan, sino construir lo que se ha enseñado muchas veces en cristianismo que es en qué puede servir cada uno.

Un profesionista o cualquier persona tiene algo que aportar para su comunidad y a su país, por lo que ahora se requiere que ese esfuerzo y esa unidad individual se convierta en un ente transformador.

“Para eso vamos a aprender lo que es la Economía Solidaria, una palabra que tenemos que tener muy grabada todos: la solidaridad, no en programas de gobierno sino en el corazón del ser humano”, reiteró el coordinador nacional de Pronaes.