México tiene muchos problemas con el Covid, insiste Trump

Noroeste / Redacción

05/08/2020 | 12:45 AM

Pese a que Estados Unidos es el país con más casos del SARS CoV-2 (COVID-19) en el mundo, el Presidente Donald Trump, volvió a manifestar que México "tiene muchos problemas" con el coronavirus y que el muro fronterizo estaba frenando la propagación hacia el norte.

El mandatario estadounidense realizó estas declaraciones durante una entrevista en uno de sus programas favoritos, 'Fox & Friends', cuando los conductores lo cuestionaron respecto las elecciones de noviembre y su rival demócrata Joe Biden.

"Tenemos 444 kilómetros de muro hasta ahora. Gracias a Dios que los tenemos, porque México está sumamente infectado", dijo el magnate neoyorquino, asegurando que Joe Biden no quería ni muro ni fronteras.

"México está teniendo tremendos problemas con el Covid. Tendremos el muro completado, casi completado para el final del año", acotó.

Además, Trump repitió la promesa de que construiría más 800 kilómetros de la valla fronteriza y dijo que su muro era "poderoso" y "muy muy hermoso [...] Donde sea que lo pongamos, nadie va a pasar. Nadie va a pasar", dijo el presidente de EE.UU., quien el pasado 19 de julio pidió a los medios fijarse más en la situación del coronavirus en México y menos en la de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense dijo “No se trata sólo de este país, está pasando en muchos, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde [el coronavirus] llegó antes”.

“¿Por qué no hablan de México que no nos está ayudando? Y todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí la mayor parte del muro, porque si no lo hubiera hecho tendríamos un problema mayor”, aseveró Trump, quien el 24 de junio pasado, cuando visitó Yuma, Arizona, para supervisar las obras de construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, aseguró que éste había frenado la entrada del Covid-19 a EE.UU.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el mundo llegó este miércoles a 701 mil 665 muertes por Covid-19.

Estados Unidos encabeza la lista con 156 mil 906 defunciones. Detrás está Brasil, que reporta 95 mil 819 decesos. En tercer lugar está México, que ayer martes 4 de agosto reportó 48 mil 869 muertes.