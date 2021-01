México tiene vacunas de Pfizer para garantizar segunda dosis: AMLO

El Presidente dijo ayer domingo que su Gobierno accedió a la propuesta de la ONU de demorar los envíos de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a países como México, que tenían acuerdos de compra con el fin de enviar más dosis a países más pobres con mayor rapidez

Sinembargo.MX

18/01/2021 | 08:00 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que México tiene una reserva en congeladores y un arribo pendiente de 200 mil vacunas de Pfizer para garantizar las segundas dosis a los que ya fueron inmunizados con la primera, esto para apoyar la intención de las Naciones Unidas (ONU) de llevar el medicamento a los países pobres.

"Hay países que no tienen la posibilidad económica para adquirir vacunas. Hay mucha pobreza en el mundo. Tenemos que caminar parejos, ser solidarios. Esa resolución fue aprobada en la ONU casi por unanimidad”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina.

“Ahora que la ONU plantea que quiere que Pfizer le entregue vacunas, no podemos no estar de acuerdo: sería injusto, inhumano y contradictorio. Tenemos la ventaja de que con anticipación firmamos contratos con varias farmacéuticas. Lo trabajamos desde hace seis meses”, agregó.

El Presidente dijo ayer domingo que su Gobierno accedió a la propuesta de la ONU de demorar los envíos de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a países como México, que tenían acuerdos de compra con el fin de enviar más dosis a países más pobres con mayor rapidez.

López Obrador dijo que los envíos a México serán efectuados más adelante.

“De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no sólo Pfizer”, dijo López Obrador, refiriéndose a la de AstraZeneca, así como a la china CanSino y a la rusa Sputnik V, de las cuales estas últimas dos aún no han sido autorizadas para su uso. “Ya vamos a tener vacunas suficientes”.

Hasta ahora México ha recibido cerca de medio millón de dosis de la vacuna de Pfizer y las ha aplicado casi todas. López Obrador criticó a países más ricos que han acumulado grandes cantidades de inoculaciones pero no las han utilizado.

“Vamos a tener más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada; eso está pasando en algunos países europeos”, señaló.

Equipos que están vacunando a trabajadores de salud que atienden a enfermos de Covid-19 en México han aplicado unas 463 mil inyecciones hasta ahora, por debajo de los 750 mil trabajadores de ese tipo en el país, cada uno de los cuales requerirá dos dosis.