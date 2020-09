México vive crisis forense, con más de 30 mil cuerpos sin identificar

Un informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad señala que la crisis se ha agudizado porque la desaparición de personas en México no ha recibido la atención prioritaria que necesita

23/09/2020 | 09:23 AM

MÉXICO._ Con más de 30 mil cuerpos sin identificar, México vive una crisis forense, advierte un informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

"Están desbordados nuestros Semefos (servicios médicos forenses) y nadie está haciendo nada por atenderlos", indicó el director de la organización, Francisco Rivas, durante la presentación del informe Crisis Institucional Forense y Respuestas Colectivas frente a la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

El documento señala que la crisis se ha agudizado porque la desaparición de personas en México no ha recibido la atención prioritaria que necesita, ni se ha dimensionado el impacto que tendría en la pacificación del País.

"Las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y, en especial, la crisis forense, han resultado tardías e insuficientes. La crisis de violencia representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado", remarca.

"El estado crítico en que se encuentran los Semefos ha sido una constante desde hace muchos años, pese a la amplia cantidad de restos humanos sin identificar y las miles personas desaparecidas que hay en México".

Sonora, Guerrero y Puebla son los Estados más preocupantes, ya que, según el informe, no tienen capacidades suficientes y enfrentan un gran número de desapariciones. Están ubicados en la categoría de "muy malos" en materia forense, citó vanguardia.com.

En tanto, los Semefos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta.

Las instalaciones forenses de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas no cuentan con el suficiente instrumental necroquirúrgico, y sólo cuatro entidades (CDMX, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz) tienen patólogos forenses.

El ONC identificó entre los principales retos ante esta crisis canalizar recursos suficientes a los Semefos para mejorar su disposición de espacios físicos y personal adecuados.

"Mientras los Semefos sigan estando en condiciones deplorables no vamos a poder avanzar, no vamos a poder encontrar e identificar a las personas, no vamos a poder disminuir la cantidad de desaparecidos y solo se va permitir que este fenómeno siga creciendo", indicó Rivas.

Para el ONC, la solución de la problemática de desaparecidos debe involucrar fundamentalmente a tres actores: instituciones de gobierno, familiares de las víctimas y organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Urgió a mejorar la colaboración entre fiscalías; impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda; mejorar el trabajo colaborativo con colectivos de familiares de personas desaparecidas y hacer más transparentes los apoyos para tareas de búsqueda.