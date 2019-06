MÃ©xico y PerÃº viven Ã©poca prÃ³spera en sus relaciones: Embajador

México y Perú viven época próspera en sus relaciones: Embajador

La Alianza del Pacífico ha sido clave para intensificar los lazos entre ambos países, dice el diplomático

Belizario Reyes

México y Perú tienen en estos momentos una de las épocas más prósperas en sus relaciones gracias a la Alianza del Pacífico, expresó el Embajador Juan Garro Gálvez.

"La relación México-peruana es una relación multidimencional, tenemos una relación en prácticamente todos los aspectos, la que vemos ahora y que tiene que ver con la cooperación en el área militar es una de ellas, es una que no necesariamente se conoce mucho, pero que tiene una gran importancia por los intercambios que se generan entre nuestras instituciones para temas de seguridad, pero también para temas de acción cívica y apoyo a la población", añadió el diplomático peruano.

"Tenemos relación en muchísimos otros aspectos, el tema económico comercial es por supuesto uno importante, pero el tema cultural no deja de serlo, somos dos de los focos de cultura más importantes que han existido en la región de América Latina y hasta hoy seguimos teniendo una vinculación en ese ámbito muy importante".

Tras la recepción del Buque Escuela A Vela 161 "Unión" de la Marina de Guerra del Perú, que estará de hoy al 2 de julio en Mazatlán, agregó ante este diario que la relación política entre dichas naciones ha sido mantenida desde hace muchísimo tiempo y se remonta a los inicios de la República del Perú, pero todos estos sectores han tenido un particular énfasis a partir de la creación de la Alianza del Pacífico, hace ochos años.

"La Alianza del Pacífico ha significado un punto de quiebre en el que las relaciones empiezan a profundizar todavía más, y estamos en un momento muy especial de nuestra vinculación que tiene prácticamente 185 años ya ahora, pero cada vez se va diversificando más y tenemos en estos momentos una de las épocas más densas de nuestra relación, una de las épocas de mayor contenido de nuestra relación en todos los aspectos", continuó el Embajador Garro Gálvez.

"Y en eso destaco una vez más el rol que ha tenido la Alianza del Pacífico para acercarnos no solamente en el tema comercial sino aquel que involucra al conocimiento de nuestras sociedades y sobre todo de los jóvenes, es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo en materia de cooperación educativa, cultural que involucre a la juventud, porque son ellos los que llevarán adelante nuestras relaciones en el futuro".

También dijo que los productos que se comercializan actualmente entre México y Perú son muy variados, normalmente automóviles y electrodomésticos de la parte mexicana, y hay productos mineros y agroindustriales de la parte del Perú.

"Somos uno de los grandes proveedores de chile de México, aunque no todo mundo lo conoce eso del chile que se consume en México, viene del Perú, pero hay muchos otros productos también, sobre todo en el área agrícola", continuó.

Expresó que lo importante, cuando se tiene una relación muy buena, es irla avanzando parejo, no dejar que una área eclipse a las otras, no dejar que haya una y se concentre en una, porque quizás la relación del Perú o la de México, con algún país del Asia, pueda ser estrictamente comercial, o con alguna nación en particular, pueda limitarse a la cooperación en algún rubro.

"Entre países como Perú, que somos países tan similares, tan cercanos en tantas áreas, lo importante es mantener una vinculación pareja en todos los niveles, no dejar que uno eclipse a los otros y hacer que una más bien potencie a las otras", subrayó.

El Embajador ejemplificó que la liberación en la Alianza Pacífico se retiraron las visas y eso produjo un aumento de los turistas y el incremento de los visitantes, generó un aumento en los vuelos de aviones, por lo que en estos momentos se tienen 10 vuelos diarios entre Perú y México.

"El aumento de los vuelos produjo la baja de los precios, entonces vemos cómo una cosa puede encadenarse con la otra y generar círculos virtuosos que hacen que un evento como por ejemplo, el eliminar las visas, termine favoreciendo que los jóvenes puedan viajar más al Perú y conocer más al Perú, porque simplemente los precios ahora le son más asequibles (accesibles) a un chico mexicano o a un chico peruano, cosa que hace 15 años era solamente limitado a un grupo muy pequeño de gente que podía", recalcó.

"Sinaloa en general es parte del producto, pero tenemos una cantidad de similitudes: en este puerto se siente la cercanía, por ejemplo, en los temas de gastronomía, uno de los temas que en el Perú y Sinaloa son tan conocidos en la República Mexicana y en general en el mundo, el tema del turismo es otro en el que podríamos seguir trabajando".

Por ello dijo que espera que en los días que esté en Mazatlán y en las reuniones que tenga con los funcionarios de Gobierno y de las empresas, puedan servirle para promover ese tipo de cooperación.