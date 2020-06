Mezcla mexicana cierra semana con ganancias

Ell crudo nacional se vende en 34.77 dólares

Ciudad de México.- En una semana la mezcla mexicana de petróleo logra consolidar ganancias que la posicionan más cerca del nivel de inicios de marzo, antes de los impactos de la guerra de petroprecios entre Rusia y Arabia Saudí que en abril llevó al petróleo intermedio de Texas (WTI) y al crudo nacional a números negativos por primera vez en la historia.

Al final de las cotizaciones internacionales, la canasta de petróleo mexicano se cotizó en 34.77 dólares el barril. Un avance semanal del 16.4 por ciento, equivalente a 4.9 dólares en cinco días.

Frente al resultado de la jornada anterior (32.61 dólares), la mezcla avanzó 6.62 por ciento, 2.16 dólares de ganancia en 24 horas.

El crudo mexicano de exportación se encuentra a poco menos de un dólar de su último mejor resultado el 6 de marzo, cuando cotizó en 35.75 dólares por barril. Sin embargo aún está lejos de los 56.67 dólares en los que arrancó el año: 38.64 por ciento abajo (21.9 dólares).

La última jornada de la semana estuvo marcada por los avances en las negociaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) para la extensión de los ajustes de producción vigentes y por los positivos datos de empleo que registró Estados Unidos el último mes.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 42.25 dólares, un 5.60 por ciento más que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 2.24 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 40.01 dólares.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 5.7 por ciento, hasta los 39.55 dólares el barril, en una Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) los contratos de futuros del WTI para entrega en julio sumaron 2.14 dólares respecto a la sesión previa del jueves, cuando el Texas avanzó un 0.32 por ciento.

MÉXICO NO RECORTA MÁS

“Ya se informó a miembros de la OPEP nuestra postura”, sentenció el Presiente Andrés Manuel López Obrador sobre los recortes de la producción petrolera pactados para enfrentar la baja demanda que dejaron la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social en el mercado mundial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) celebrará este sábado una reunión para abordar la posible prolongación más allá de este mes de los recortes de la oferta de petróleo, informaron hoy a Efe en el Ministerio de Energía de Rusia.

México ya cumplió con la reducción petrolera en 100 mil barriles, aseguró el mandatario mexicano, pero también explicó que de acuerdo con el reporte de la OPEP+ hay países que no cumplieron con los ajustes.

“La reunión de la OPEP+ se celebrará este sábado a las 17:00 hora de Moscú”, dijo a Efe Olga Golant, de la oficina de prensa de esa cartera.

La portavoz no se pronunció sobre la celebración de una reunión previa de la OPEP, aduciendo que no tiene competencias para informar de ello, al no participar Rusia en este formato.

Sin embargo, según fuentes citadas por varios medios rusos, la reunión de la OPEP tendrá lugar dos horas antes de la cita de la alianza OPEP+.

Los países de la OPEP+ deberán llegar a un acuerdo sobre si prolongan en uno o dos meses el ajuste a la producción aplicado en mayo y junio, por el que recortaron la oferta de crudo en 9.7 millones de barriles diarios, el equivalente al 10 por ciento de su producción antes de la crisis, mientras que, en los meses posteriores, el ajuste sería de 7.7 mb/d hasta el final de 2020 y de 5.8 mb/d desde enero de 2021 hasta abril de 2022.