En redes sociales

Mi cuerpo no creó los anticuerpos: Dice Galilea Montijo al dar positivo a Covid-19 por segunda vez

La conductora se encuentra aislada en su casa con su hijo, ya que su marido resultó negativo

Noroeste / Redacción

Galilea Montijo dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión. La conductora explicó esta mañana en el programa Hoy que su ausencia obedece a que otra vez está enferma de coronavirus, por lo que permanecerá aislada con algunos síntomas muy similares al padecimiento que le fue diagnosticado en noviembre pasado. Ninguno de sus compañeros resultó contagiado.

La presentadora no asistió ayer ni hoy a sus actividades dentro del programa matutino de Televisa, por lo que los rumores sobre su salud comenzaron, pero fue Álex Kaffie quien informó sobre los malestares que aquejan a Montijo desde el fin de semana pasado.

La conductora se encuentra aislada en su casa con su hijo, ya que su marido resultó negativo.

“La ausencia esta mañana (lunes 22 de febrero) de Galilea Montijo en el matutino ‘Hoy’ se debió a que ha presentado síntomas de coronavirus. Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa empezó a mostrar signos que la llevaron esta mañana a realizarse la prueba conocida como PCR”, escribió el columnista de El Heraldo de México en sus redes sociales.

Fue así que esta mañana la misma Galilea Montijo habló de su diagnóstico en una transmisión desde su casa, en la que confirmó que se contagió por segunda ocasión y habló de los síntomas que presentó esta vez.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, dijo al confirmar que este resultado fue confirmado por la prueba del laboratorio.

Y destacó que no le ha faltado el aire, con lo que sí padeció en noviembre pasado.

La también actriz relató que ha tenido signos muy similares a los de la ocasión anterior, aunque su hijo sí ha presentado fiebre.

La presentadora no asistió ayer ni hoy a sus actividades dentro del programa matutino de Televisa porque resultó positiva a la enfermdad.

“Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, comentó entre risas.

Montijo destacó que continuará aislada en su casa, en espera de que la vuelvan a dar de alta, por lo que pidió creer en los segundos contagios de Covid-19: “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”.

Andrea Legarreta y Raúl “El Negro” confirmaron que ningún otro integrante de Hoy resultó positivo a coronavirus.

Galilea no sabe en qué día de su enfermedad está, pero aseguró que continuará resguardada, bajo las medidas médicas y celebró que ninguno de sus compañeros se contagiara.

Fue en noviembre pasado cuando la conductora informó que fue contagiada con Covid-19 y semanas después presentó algunas secuelas derivadas de la enfermedad que ya había superado.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró en aquella ocasión.

Con información de Infobae.