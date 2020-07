Mi esposa no va a ser candidata a nada, no es Primera Dama, se queja AMLO

Se meten hasta con mi familia, quiero decirles que es conmigo, no con ellos

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana no atacar más a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y dijo que ella no será candidata y tampoco es Primera Dama del país. “Es conmigo”, dijo.

“Se meten hasta con mi familia, quiero decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es Primera Dama, es una mujer independiente, con criterio. Lo que ella expresa e solo que piensa y yo no censuro ni limito su libertad”, dijo hoy desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo criticó que han criticado tanto a la escritora como a su hijo menor.

“La han emprendido contra ella, contra mi hijo pero es conmigo, soy yo el que está a la cabeza de este proceso de transformación para erradicar la corrupción y me siento orgulloso y no estoy solo”, añadió.

El llamado del Presidente se hace a dos días que Gutiérrez Müller provocara entre las y los usuarios de Twitter controversia por la respuesta que dio a una persona sobre la atención a los niños con cáncer.

La esposa del Presidente rememoró que hace dos años se llevaron a cabo las elecciones en las que se daría el triunfo a Andrés Manuel López Obrador.

“Hace dos años, los ciudadanos —que somos los verdaderos guardianes de la democracia—logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas. #1Julio”, tuiteó.

Luego de la publicación, un usuario identificado como José David Guerra Muñoz cuestionó a la escritora sobre los niños con cáncer que aún no reciben atención médica.

“¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta”, escribió el usuario.

La investigadora contestó que ella no puede atenderlos ya que no es médica, pero que si él sí lo es, que los ayude.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, se leía en el tuit, que minutos después y ante la respuesta de los internautas, fue borrado.

Horas después la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller ofreció disculpas a los que se hayan sentido ofendidos por su expresión.

“Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será! Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre”, escribió en Twitter.