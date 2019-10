Mi gestión ha sido buena, dice Estrada sobre encuesta que lo sitúa como uno de los mejores Alcaldes del país

C&E Campaigns & Elections México publicó su segunda evaluación de alcaldes, en ella el Presidente de Culiacán se sitúa en el noveno lugar, la encuesta está liderada por el Alcalde de Mérida Yucatán

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada afirmó que su gestión al frente del Ayuntamiento de Culiacán ha sido buena, esto luego de que se le cuestionara sobre los resultados de la encuesta que emitió la revista C&E Campaigns & Elections México, que lo ubicó como uno de los mejores Alcaldes del país.

El Presidente municipal le restó importancia a la evaluación que lo situó en el noveno lugar, misma que señaló a Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida Yucatán, como el mejor.

“Es una encuesta que hacen ellos, yo no participo en eso, participa la gente, y si la gente dijo eso, pues con y sin razón ahí está la encuesta, yo no sé”, expresó.

--¿Considera usted que su gestión ha sido buena?

“Sí, la mía sí, no sé la de los demás, por eso no sé si estén bien o mal posicionado, pero la mía es buena, es buena porque es mucho lo que hemos podido, hasta donde hemos podido, con lo que tenemos”.

-¿Se merece estar en esa posición?

“No sé yo”.

Esta encuesta se elaboró con base a preguntas vía telefónicas a personas que viven en las distintas ciudades del país; a cada ciudadano se le cuestionó sobre alumbrado público, pavimentación, agua potable, recolección de basura y seguridad, la mayoría de los culiacanenses encuestados calificaron de manera positiva a Estrada Ferreiro en estos rubros.

Sobre ello el Presidente Municipal destacó que la gente tiene que valorar los resultados de la encuesta, pero él se dijo seguro de labor al frente del Ayuntamiento y subrayó que él tolera las críticas, pero le molesta quien lo hace con mentiras.

“Si la encuesta fue bien hecha, pues ahí está el resultado para que la gente lo valore, las críticas que he recibido, buenas o malas, son críticas, algunas de mala fe, otras son a lo mejor correctas, pero yo no me molesto por las críticas, lo que a veces me molesta es que mientan”, expresó.