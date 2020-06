Mi hija quería que fuera campeón: Daniel Guerrero, lanzador de Venados de Mazatlán

El pítcher nayarita siente un gran agradecimiento con la directiva del club porteño

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La entrega juego tras juegos en playoffs siempre fue la misma, el saber que no había mañana era uno de los motivos, pero principalmente el mayor fue con mi hija, aseguró Daniel Guerrero.

El lanzador de Venados de Mazatlán le prometió a su hija que daría todo por ser campeón el pasado invierno, situación que al final no se logró concretar.

“Nunca dejamos de pelear cada partido, sabíamos muchas veces que no había mañana en la postemporada y por eso salíamos con todo, aunque el motivo más grande es que mi niña quería que fuera campeón, eso me daba las fuerzas para seguir y no perder mi enfoque cada vez que salía a lanzar”, expresó Guerrero.

El pítcher nayarita guarda un gran cariño por la directiva de Venados y por la bella afición del puerto.

“Nos quedamos cerca la temporada pasada, el trabajo de cada uno de los compañeros rindió frutos al llegar a la final; sin embargo, no pudimos culminar la obra con el título, no obstante nadie nos quita el esfuerzo que pusimos en cada encuentro.

“Tengo un agradecimiento con el trato dentro y fuera del campo, no tengo palabras más que agradecer a este equipo que me ha cobijado muy bien, eso se debe a que tenemos un gerente que se preocupa mucho por sus jugadores y nos hace sentir en familia”.

El pelotero de 34 años de edad participó en su segunda temporada con Venados, la primera en que prácticamente, salvo una apertura, siempre cumplió con un rol de relevo y en la parte final de playoffs como preparador.

