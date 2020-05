Mi interés es que el Alcalde de Mazatlán se alivie y que se tome su tiempo: Síndica Procuradora

Elsa Bojórquez Mascareño señala que quienes contraen Covid-19 deben estar muchos días en confinamiento, y el Gobierno no puede detenerse mientras tanto

Alma Soto

23/05/2020 | 10:31 AM

Cuando solicitó que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informara oficialmente cuál es el motivo o la enfermedad que lo aqueja, fue con el objetivo de que pueda resguardarse el tiempo que sea necesario y demostrar que al regresar a la actividad no va a contagiar a otros, no hay ningún otro afán, manifestó Elsa Bojórquez Mascareño.

“Mi deseo es que el Alcalde se alivie y que se tome su tiempo, porque por lo que hemos conocido de esos casos, las personas primero deben estar aisladas 14 días para no contagiar a los demás y a muchas ese tiempo no les es suficiente para recuperar la salud, requieren un plazo mayor”, declaró la Síndica Procuradora.

En ese sentido, dijo, si Benítez Torres estará ausente más de 10 días, entonces el Cabildo debe reunirse y deliberar el nombramiento de un presidente provisional.

Pero antes, recalcó, el Alcalde debe solicitar una licencia temporal para que las actividades puedan seguir de manera normal.

Bojórquez Mascareño indicó que tras solicitar que se le informara por escrito, el 19 de mayo el Presidente Municipal le envió una respuesta formal.

“Pero no tiene caso que ahondemos en ella, se me hizo muy grosero, no dijo nada, le dio muchas vueltas, fue evasiva, cuando era tan fácil presentarse como lo hizo en un video, decir que está enfermo, se va a hacer la prueba otra vez y cuando salga negativa les aviso para seguir de manera normal las actividades, y todos los que salieron infectados”, manifestó.

Hoy, trascendió un oficio que envió el Alcalde al Cuerpo de Regidores del Municipio de Mazatlán, con fecha 21 de mayo, en el que sí reconoce que tiene Covid-19, que está resguardado en su casa y ello no implica que no pueda trabajar desde ahí o que daba dejar el cargo de manera provisional porque su ausencia es de las oficinas administrativas mas no del territorio municipal.

Bojórquez Mascareño reiteró que ante la ausencia del Alcalde, el Cabildo debe tomar cartas en el asunto a partir del 24 de mayo, cuando se cumplen los 10 días de que se nombró a un encargado de despacho, lo que marca el inicio de la ausencia oficial de Benítez Torres.

Reiteró que el resto de los funcionarios y empleados que se hicieron la prueba y resultaron positivos de Covid-19 deben informarlo para que se tomen las medidas pertinentes.

“Y todos, incluido el Alcalde, deben exhibir el resultado final de la prueba, en el que se les declare libres de Covid-19, de lo contrario no habrá seguridad al compartir espacios con ellos”, manifestó.