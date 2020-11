Michael B. Jordan, elegido el hombre vivo más sexy de 2020 por la revista People

La revista People continúa su tradición anual de nombrar al hombre vivo más sexy. Este año, el título ha caído en manos de Michael B. Jordan, actor que dio vida a Eric Killmonger en Black Panther.

Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs