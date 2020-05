Michael Bublé recibe amenazas de muerte luego de la polémica por acusaciones de violencia familiar

Fue su esposa, la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato quien dio a conocer los fuertes mensajes que recibió el músico luego de un incidente durante una transmisión en vivo en donde él le dio un ‘codazo’

Ciudad de México (SinEmbargo).- Todo comenzó hace un par de semanas, cuando una transmisión en vivo de Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtió en un video viral debido a un detalle que pocos notaron. El músico y la actriz tuvieron una comentada transmisión en vivo en sus redes sociales mientras practicaban el aislamiento social por el coronavirus, ahí, el cantante canadiense le dio un “codazo” a su esposa, y sus seguidores lo tomaron como una situación de violencia doméstica.

El hecho se convirtió en tema de conversación para los medios de espectáculos alrededor del mundo. Pero pasados los días el matrimonio se fastidió de los rumores y aseguraron que no hablarían más al respecto.

Sin embargo, este fin de semana Lopilato aseguró que han tenido semanas difíciles tras las acusaciones contra su esposo. “No le quiero dar tanta importancia a ese tema porque son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz”, afirmó la modelo y actriz en conversación con “Intrusos”.

La actriz continúo: “Confieso que sentí mucho dolor, y lograron lastimarme. Porque a muchos no les alcanzó que yo saliera a contar mi verdad. Y así como me lastimó ese tema, también recibí mucho amor de la gente. Todavía siento un poco de miedo porque me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a Argentina. ‘Te vamos a dar una golpiza, te vamos a matar‘, decían. Otras me acusaban de ser una tontita porque creo en Dios. No soy tontita y nunca me voy a callar si me pasa algo”.

Por otra parte, Lopilato dijo que estaba preocupada por las mujeres que sufren de violencia de género, porque “mientras nosotros hablamos hay alguna mujer que está muriendo, y me da dolor que hablen de mi caso, que no es real”.