Michael Douglas teme que sus hijos hereden sus adicciones

El famoso actor de Hollywood ha luchado con su adicción al alcohol y a las drogas durante toda su vida; también Cameron, su primer heredero, y su medio hermano

Noroeste / Redacción

Michael Douglas teme que sus hijos con Catherine Zeta Jones hayan heredado su misma predisposición genética a las adicciones.

El actor confesó en una entrevista con The Mirror que está preocupado de que; Dylan de 18 y Carys de 15 enfrenten la misma batalla con la que él y otros integrantes de su familia han tenido que luchar durante todas sus vidas.

En el pasado, Douglas debió ingresar en un centro de rehabilitación por su dependencia al alcohol y a las drogas. Cameron, su hijo mayor, ha luchado con adicción a la heroína. Y su medio hermano, Eric Douglas, falleció de una sobredosis accidental en el 2004, a los 46 años, citó infobae.com.

"Hay que tener cuidado, entonces uno aprende sobre la genética. Lo tenemos de ambos lados de mi familia. Así que los más jóvenes están más atentos a eso", manifestó el intérprete.

Michael Douglas y su hija Cameron Douglas

Añadió que habla continuamente con sus hijos sobre este tema para prevenir que sigan el mismo camino.

"En 1991 ingresé a un centro de rehabilitación, más por alcohol que por drogas pero las drogas también fueron parte del problema. Perdí a mi hermano y mi hijo mayor estuvo preso en una prisión federal por un crimen no violento relacionado con el consumo de drogas. Ahora está bien, le está yendo muy bien", aseguró el famoso.

Michael confesó públicamente en el 2010 que se sentía culpable por los problemas de su hijo, asegurando que no fue "un buen padre".

"Me hago cargo de ser mal padre- si ser mal padre es trabajar como loco para hacer tu carrera", dijo en una entrevista con el Today Show.

Kirk Douglas y su esposa Anne Douglas junto a Michael Douglas, Catherine Zeta Jones y sus hijos, Carys y Dylan

En el 2010 Michael fue diagnosticado con cáncer de lengua y su tratamiento y recuperación afectó su relación con Catherine Zeta Jones. La actriz debió ingresar en un centro de rehabilitación para tratar su depresión en el 2011 y después nuevamente en el 2013.

"La bipolaridad es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo", reveló la intérprete en un comunicado sobre su diagnóstico.

"Cuando te dan una noticia así (la enfermedad de Michael) eso es un detonante que te desequilibra... la falta de sueño, preocupación, el estrés. Es un verdadero detonante".

"No quería hablar tan públicamente de esto como lo hice", añadió la estrella. "Tengo mentalidad británica. No es algo que quería gritarle al mundo, pero cuando salió a la luz, yo sé que no soy la única persona que sufre de esto y tiene que lidiar con esto todos los días. Así que si he ayudado a alguien hablando de mi depresión, entonces eso es genial".

Michael y Catherine celebraron su aniversario número 18 de matrimonio, este mes.