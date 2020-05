Michael Jordan se â€˜disfrazÃ³â€™ de beisbolista para pedirle un autÃ³grafo a Ken Griffey Jr.

BALONCESTO / BEISBOL

Michael Jordan se ‘disfrazó’ de beisbolista para pedirle un autógrafo a Ken Griffey Jr.

En el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de 1993, ‘Su Majestad’ se metió hasta el vestidor de los peloteros y ahí encontró al que era sensación del beisbol

Noroeste / Redacción

Las historias de Michael Jordan no dejan de surgir a propósito de The Last Dance, que el domingo estrenó sus capítulo 7 y 8 de un total de 10 en la plataforma Netflix. Sin embargo, algo que no aparece en el documental es el día que “Su Majestad” se coló al vestidor del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas para pedir un autógrafo, como si se tratara de un “terrenal cualquiera”.

Era el año 1993, Jordan había anunciado su retiro de la NBA y probaba suerte como beisbolista en las sucursales de los Medias Blancas de Chicago. Aprovechando su fama mundial, His Airness llegó hasta las entrañas del Camden Yard de Baltimore vestido como beisbolista, en donde los peloteros se preparaban para el Juego de Estrellas. Ahí apareció el astro buscando a una joven sensación de nombre Ken Griffey Jr.

Griffey compartía con Jordan el vínculo de Nike como patrocinador, pero la carrera del beisbolista iba en ascenso meteórico al llegar a su cuarto All-Star Game de la MLB en cinco temporadas. La mesa estaba puesta y el encuentro entre dos titanes del deporte se dio, pero “MJ23” fungió de “fanático”.