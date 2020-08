Michael Ojo, basquetbolista nigeriano, fallece a los 27 años durante un entrenamiento en Serbia

BELGRADO._ Michael Ojo, ex pivote de la Universidad Estatal de Florida, falleció el viernes después de desplomarse durante un entrenamiento en Serbia, informó su ex equipo Red Star de Belgrado. Tenía 27 años.

El jugador, nacido en Nigeria, fue trasladado a un hospital en la capital serbia, pero los médicos no pudieron resucitarlo, reportaron medios de Belgrado.

“Su repentino e impactante fallecimiento ha sacudido profundamente a todos en el equipo”, indicó el Red Star en un comunicado.

We have some utterly heartbreaking news from the red and white family.

Michael Ojo, centre of Crvena zvezda Basketball Club has passed away in Belgrade earlier today. We are lost for words, it's simply devastating.

