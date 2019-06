Mick Jagger volviÃ³ a cantar tras la operaciÃ³n de corazÃ³n: bailÃ³, saltÃ³ y corriÃ³ arriba del escenario en Chicago

Los Rolling Stones volvieron este viernes a los escenarios en el Soldier Field de Chicago tras la pronta recuperación del cantante Mick Jagger, quien fue operado del corazón el pasado abril.

El líder de la banda volvió con todo: bailó, saltó y corrió arriba del escenario en un show que seguramente quedará en la historia del grupo por la cuestión emotiva que lo rodeó, citó infobae.com.

-----Mick Jagger en pleno show.

"¡Gracias por el gran espectáculo de apertura, Chicago!", expresó Jagger en su cuenta de Twitter tras el concierto.

Thank you for a great opening show Chicago !

Photo by @KevinMazur pic.twitter.com/chAvyxbKU3