Mientras Guanajuato vive crisis de inseguridad, Alcalde invita a ‘Tony Stark’ para ‘motivar’ policías

El Gobierno Municipal publicó en sus redes sociales una serie de fotografías con el imitador del superhéroe de Marvel, Iron Man, entre las que destaca en la Policía Preventiva, frente a unos 30 elementos. Según las publicaciones, el actor fue invitado para motivar a funcionarios públicos y desarrollar actividades a favor de la niñez

Sinembargo.MX

23/11/2019 | 11:58 AM

Guanajuato, Gto. (SinEmbargo).- Tras las críticas y burlas que desató la invitación del Gobierno Municipal a Eduardo Mosqueda, imitador Tony Stark, la regidora del PRI en el Ayuntamiento, María Esther Garza Moreno reprochó que ante los problemas de seguridad el tema no se tome en serio.

El Alcalde Alejandro Navarro Saldaña defendió la visita del actor al señalar que no costó ni un peso al erario público.

La mañana de este viernes el Gobierno Municipal publicó en sus redes sociales una serie de fotografías con el imitador del superhéroe de Marvel, Iron Man, entre las que destaca en la Policía Preventiva, frente a unos 30 elementos.

Según las publicaciones, el actor fue invitado para motivar a funcionarios públicos y desarrollar actividades a favor de la niñez.

Esto le valió una serie de críticas y burlas al Gobierno Municipal, incluso de miembros del Ayuntamiento.

Fue en sesión del pleno, en el apartado de Asuntos Generales, que la regidora del PRI hizo uso de la voz para señalar que haber llevado al actor a las instalaciones de la Policía Municipal, “fue un error garrafal”.

“Nos puso como Ayuntamiento en una posición indefendible ante las críticas y ataques por parte de la ciudadanía. El problema de la inseguridad que aqueja a nuestro país merece acciones en concreto y este tema debe ser tomado con toda seriedad”.

“Comentó que si el actor vino a realizar acciones a favor de niños y jóvenes y trae un mensaje positivo, es bienvenido, pero el ponerlo para apoyar las labores de la policía “es una falta de respeto a todos, a este Ayuntamiento y a la ciudadanía”.

Para defenderse y en respuesta al señalamiento de Garza Moreno, el alcalde Alejandro Navarro explicó que la visita del imitador del superhéroe no tuvo ningún costo.

Explicó que fue en la inauguración del Museo de la Universidad de Guanajuato que lo vieron e hicieron contacto con él.

“Le pedimos que nos acompañara al DIF, al CAM, donde están los niños que sufren algún tipo de discapacidad y afortunadamente y amablemente dijo que sí. No tienen ningún costo ni para el Gobierno Municipal, ni para el DIF, puesto que él presta servicio social en actividades de defensa de las niñas y niños”.

Argumentó que el actor se presentó en las instalaciones de la Policía Preventiva, porque lo invitó a desayunar.

“Y sí, como regularmente lo haga a las ocho o siete de la mañana de algunos días, acudo a la Secretaría de Seguridad a platicar con los policías, a ver cómo ha estado su día y cómo van las cosas. Y este día invité al actor a desayunar a la Secretaría”.

Sostuvo que los elementos tienen capacitaciones constantes que son pagadas con recursos del Fortaseg, “el actor sólo fue a desayunar”, insistió.

LA VIOLENCIA EN GUANAJUATO

Según la organización Causa en Común, el año pasado se registraron en el país 421 asesinatos de policías, 64 de ellos ocurrieron en Guanajuato, sus familias siguen esperando justicia porque prácticamente todos los casos se encuentran impunes. Este 2019 se han sumado otras 48 en estas trágicas circunstancias; es decir 112 familias esperan que los responsables sean detenidos y encarcelados.

De acuerdo con David Blanc, investigador de esa organización, en promedio son asesinados 30 policías cada mes, lo que resulta preocupante por la impunidad que existe con este tipo de crímenes.

“La impunidad es una de las causas por las que están matando policías. En la mayoría de los casos, no hay detenidos, no hay culpables. Con el homicidio de 14 asesinados en Michoacán, el 14 de octubre pasado, se da una clara señal de que el Estado no los respalda y la desprotección que enfrentan los uniformados”, señaló.

El investigador señala que además de tener salarios bajos, jornadas laborales extenuantes, capacitaciones exprés, falta de equipamiento y equipo de protección, los policías tienen que enfrentar día con día el riesgo de ser asesinados, alrededor de cuatro veces más que un ciudadano que no es policía, en nuestro país matan en promedio a más de un policía cada día”, precisó.

Sin embargo, la justicia parece aletargada. En Guanajuato es la Fiscalía General, comandada por Carlos Zamarripa Aguirre, la responsable de investigar, detener y encarcelar a los responsables de estos asesinatos, donde las carpetas de investigación se acumulan sin resolución.

“La Grandeza de México”, lema de campaña del Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Valleno, no alcanza para amparar a estas familias ni a las de los miles de guanajuatenses que han muerto directa o indirectamente en las cada vez más cruentas batallas entre cárteles del narcotráfico que buscan ser, cada uno, el patrón de la tierra guanajuatense, eliminando lo mismo a contrincantes, a capos locales y a personas que simplemente se cruzaron en su camino.