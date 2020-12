Mientras haya riesgo de contagios de Covid-19 dentro de UAS, no se regresará a las aulas: Rector

Cuestionado sobre las declaraciones del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que señaló que era posible un regreso escalonado de manera presencial a clases, Juan Eulogio Guerra Liera revalidó lo que dijo semanas atrás, cuando mencionó que lo más probable era terminar el próximo semestre de manera virtual

Antonio Olazábal

Mientras haya un riesgo de contagios de Covid-19 dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no se regresará a las clases de manera presencial, afirmó Juan Eulogio Guerra Liera.

Cuestionado sobre las declaraciones de Esteban Moctezuma, donde veía probable un regreso escalonado a las aulas en aquellas entidades donde el semáforo epidemiológico estuviera en verde, el universitario ve poco probable que más de 169 mil estudiantes puedan regresar a las instalaciones de la Casa Rosalina sin riesgos.

“A estas alturas mi opinión personal es que yo no veo condiciones para Sinaloa para que en enero podamos regresar de manera presencial; Esteban Moctezuma, el Secretario, comentó que aquellos estados que estuvieran en verde, pero que iban a decidir los padres de familia si enviaban o no a sus hijos”, mencionó.

“Aquí la condición no es lo que tú quieras como padre o lo que yo quiera como maestro, ¿sino qué condiciones hay para garantizar que tu hijo no se vaya a contagiar? Y evitar, lo dije hace ya unas semanas, imagínense una universidad como la nuestra, con 169 mil integrantes regresar a las aulas el contagio que hay con las familias de esos universitarios, y de no estar controlado ese fenómeno lo que se iba a replicar e íbamos a ser un vector de mucho riesgo para la sociedad”, añadió.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel se había manifestado en favor al regreso escalonado de clases en lugares donde no hubiera casos activos de Covid-19. Guerra Liera mencionó que siempre y cuando haya un riesgo de contagios, no se deberá volver a las aulas, es por eso que prevé culminar el próximo semestre de manera virtual.

“Yo veo la propuesta del señor Gobernador en un afán propositivo, tendrá que analizarse muy bien cada paso que se dé, nosotros terminamos este semestre en enero, y vamos a revisar si hay condiciones que nos permitan regresar de manera presencial sin ningún riesgo para los estudiantes, para los trabajadores administrativos, para los trabajadores académicos, para la sociedad en general”, indicó.

“En muy difícil que podamos regresar el mes de enero, es muy probable que al menos que el próximo semestre que termina en julio sea también virtual, y que esto nos permita a nosotros, en lo que avanza el mecanismo de vacunación, y en lo que se resuelve el acopio, el manejo, en lo que se calendarizan los grupos vulnerables, podamos nosotros en lo académico avanzar, sin poner en riesgo a nuestra comunidad”.