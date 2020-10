Mientras Jalisco decide cuidarse por rebrote, Sinaloa, con peores números, abrirá estadios

Este lunes, el Gobernador de Jalisco anunció a través de redes sociales que aunque su actividad económica se ha reactivado en más del 90 por ciento, no abrirá los estadios de deporte profesional, como el futbol y el beisbol, para evitar un rebrote de coronavirus.

En cambio, Sinaloa, con peores números que Jalisco, ya se prepara para abrir las puertas del estadio del Mazatlán FC, para el futbol profesional de Primera División, y también de los Venados, de Tomateros de Culiacán, de Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis de cara al inicio de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol.

En su anuncio, que tiene una duración de más de ocho minutos, el mandatario jalisciense Enrique Alfaro recalcó que su estado tiene la cuarta menor tasa de casos acumulados por cada 100 mil habitantes, 332, mientras que en la tasa de mortalidad ocupa el sexto lugar con 40.2 muertes por cada 100 mil habitantes, una lista que lidera la Ciudad de México, con 136; seguido por Tabasco, con 110, y Sinaloa, con 103.

“Aunque nos duele profundamente las 3 mil 381 muertes que hemos tenido. Hay que recordar que apenas en junio, la Universidad de Guadalajara pronosticaba que para septiembre podríamos alcanzar 8 mil muertes si no hacíamos cada quien nuestra parte”, dijo, “estos datos no son obra de la casualidad, Jalisco tomó decisiones a tiempo y eso nos permitió preparar bien nuestra infraestructura hospitalaria”.

Van 7 meses de lucha contra el #COVID19 y no ha sido fácil, pero estamos en una carrera de resistencia y relajar las medidas de prevención nos está cobrando factura. Parar no le conviene a nadie y estamos a tiempo de evitar el #BotónDeEmergencia. Escucha este mensaje y difúndelo: pic.twitter.com/E2FL3Ajj9r — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 6, 2020

Señaló que con la reactivación económica se ha podido recuperar un 92 por ciento y ha comenzado la recuperación de empleos perdidos en los meses de cuarentena.

También se dijo preocupado porque en la última semana se han detectado incrementos en su incidencia, que indican que hay una mayor dispersión de la enfermedad.

“Estamos saliendo a realizar actividades no esenciales sin los cuidados necesarios”, dijo en referencia a la apertura de centros comerciales, centros turísticos, bares y restaurantes, “dejaron de usar cubrebocas y las empresas dejaron de aplicar protocolos”.

“Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, no podemos permitir todavía el regreso de la gente en los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva; lamentablemente no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales, tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después”.

Apenas la semana anterior, El Universal publicó un informe mensual en el que mostró números en general de los casos de coronavirus por cada estado.

En ese momento, la tasa de incidencia de Jalisco era de 315.15 por cada 100 mil habitantes y el de Sinaloa de 586.63.

En la última actualización difundida por la Secretaría de Salud estatal de Sinaloa, se confirmaron 68 nuevos pacientes, principalmente en Guasave, con 26, Ahome con 17, Mazatlán con nueve y Culiacán con ocho.

El número de pacientes activos era de 532, encabezados precisamente por los cuatro municipios con equipos profesionales que se preparan para la reapertura de los estadios: Culiacán, con 248; Mazatlán, con 116; Ahome, con 68, y Guasave, con 59. Además casi mil casos nuevos sospechosos.

Hoy en mi reporte #COVID19 presente estas dos gráficas. En ambas se observa como va a la baja esta pandemia. Pero no es para dejar de cuidarnos, al contrario. Si queremos seguir a la baja tenemos que extremar el uso del cubrebocas, salidas solo lo esencial y el lavado de manos. pic.twitter.com/d1z9PtcDc2 — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) October 6, 2020

Durante los festejos por la conmemoración del Grito de Independencia, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel confirmó la reapertura de los estadios de beisbol profesional con ciertas medidas.