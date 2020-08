Mientras Míriam ruega por medicamentos para su hija con cáncer, el director del Insabi dice que no hay desabasto

Juan Antonio Ferrer Aguilar señala que los tratamientos para los niños con cáncer no faltan en Sinaloa, a pesar de que a su llegada al recorrido del Hospital Pediátrico de Culiacán, ya lo esperaban padres de niños con esta enfermedad que están desesperados porque no tienen estos fármacos

Antonio Olazábal

"Pero sí me tendría que precisar, porque aunque me diga que es medicamento de cáncer, nosotros enviamos todos los medicamentos, hoy no hay faltante de medicamento de cáncer, yo sí le diría, precíseme cuál, qué nombre y en qué hospital no lo tiene, para que yo haga una revisión, porque todos los medicamentos oncológicos ya se están enviando", eso dice Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar cuando una periodista le cuestiona sobre la falta de medicamentos para el cáncer infantil en Sinaloa.

El funcionario federal, reta a la reportera, le pide que le diga qué medicamentos son los que faltan, que le diga el nombre, y los hospitales donde no hay estos insumos en el Estado; no le bastó que a su llegada al recorrido por el Hospital Pediátrico de Culiacán lo estuvieran esperando padres de familia con mantas y cartulinas pidiéndole medicamentos para que sus hijos puedan tener un tratamiento contra el cáncer.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1