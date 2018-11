Migrantes rompen cerco policial y llegan hasta valla metÃ¡lica de la frontera; EU cierra cruce de San Ysidro

Migrantes centroamericanos rompieron este domingo un cerco de Policía Federal y policías estatales en Tijuana, Baja California, y llegaron hasta la valla metálica en la frontera con Estados Unidos, custodiada por elementos de la patrulla fronteriza e incluso militares.

Imágenes de televisoras permiten observar cómo algunos de los migrantes llegaron a la zona de la valla metálica, y la escalaron para quedarse en la parte superior de ella, observando desde ahí ya el territorio estadounidense, aunque del otro lado ya están los elementos de seguridad.

Families crossing the river and after that a steep hike to the other side pic.twitter.com/UHvfx7dnic