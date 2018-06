Miguel Bosé estaba con el Papa cuando se conoció su millonaria deuda con Hacienda - Noroeste

Miguel Bosé estaba con el Papa cuando se conoció su millonaria deuda con Hacienda

El cantante, que no se ha pronunciado sobre el asunto, aparece como deudor de un millón 869 mil euros

Noroeste / Redacción

30/06/2018 | 10:17 AM

Entre las novedades de la lista de morosos de Hacienda de la edición de 2018, que se hizo pública el jueves, destaca el nombre de Miguel Bosé con un pago pendiente de un millón 869 mil euros.

El hijo de Lucía Bosé no se ha pronunciado sobre sus dificultades financieras y el conflicto abierto con la entidad responsable de la recaudación de impuestos en todo el estado, difundió El País en Internet.

Lucía Bosé, Miguel Bosé y el papa Francisco.

De hecho, las últimas publicaciones que ha compartido el artista en sus redes sociales le retratan disfrutando en Roma con su madre y también de un breve encuentro con el papa Francisco.

"Un día muy especial, conociendo al papa Francisco en el Vaticano", escribió en sus redes sociales.

Poco después de ser padre, el cantante se mudó a vivir con sus cuatro hijos a Panamá, pero viaja con frecuencia a Europa como estos días en que ha estado con su madre en Roma.

El pasado febrero concedió una de sus entrevistas más personales a la revista People en su edición en español en la que habló de su vida de excesos en el pasado.

"Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar y el resto también, todo", comentó .

El músico aseguró que ya ha abandonado estas prácticas.

"Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo", señaló. "Lo que pasa es que desperté un día y dije: '¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?", explicó el cantante, quien ha indicado que se dio cuenta de que debía cambiar de hábitos justo cuando nacieron sus dos hijos, en 2011.

Bosé es padre de cuatro niños, dos parejas de mellizos, que nacieron a través de gestación subrogada: Diego y Tadeo, que nacieron en marzo de 2011, e Ivo y Telmo que llegaron a su vida siete meses después, aunque tardó un tiempo en revelarlo a los medios de comunicación.