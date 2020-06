Miguel Cabrera debuta como cantante de hip-hop

Miggy hizo equipo con el cantante y actor venezolano Sibilino para lanzar un tema

Noroeste / Redacción

Ganador de la Triple Corona de bateo. JMV de la Liga Americana. Probablemente sea elegido al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año en la boleta. Y ahora, durante la cuarentena, el venezolano Miguel Cabrera está listo para convertirse en una estrella del hip-hop. Sí, así como lo lee.

Miggy hizo equipo con el cantante y actor venezolano Sibilino para lanzar el tema, "Miggy Al Bate", en el nuevo disco de Sibilino, "Sin Ø". Cabrera empieza a cantar su verso al segundo 19.

Entonces, mientras que el cañonero de los Tigres de Detroit es simplemente la última superestrella de Grandes Ligas en lanzar una canción de hip-hop, Miguel está muy por encima de algunos de los otros que llegaron antes.

Esto no es Ken Griffey Jr. con "The Way I Swing" (“La Manera En Que Hago Swing”). Esa melodía fue divertida, sí, pero nadie se estaba muriendo por dejar que Junior grabara todo un disco completo. Miggy también es mejor que cualquier persona en los Mets de 1986, quienes grabaron el tema "Get Metsmerized".

No debe de sorprender que Miggy sea tan bueno para cantar. Después de todo, es bastante probable que Cabrera haya ingresado al mundo de la música con la ayuda de su ex compañero, el dominicano Ronny Rodríguez. El actual jugador del cuadro de los Cerveceros de Milwaukee es un exitoso cantante de hip-hop bajo el nombre de El Felino y sus melodías ya han compilado un millón de visitas en su canal de YouTube.

Cuando ambos eran compañeros en los Tigres, Cabrera a menudo caminaba al plato con el tema de Rodríguez, "Vivencias de la Vida Real".

(Con información de MLB)