Miguel Cabrera, mÃ¡s enfocado en la dieta que en su swing

Miguel Cabrera, más enfocado en la dieta que en su swing

El venezolano ha batallado mucho con lesiones en las rodillas

Noroeste / Redacción

LAKELAND, Florida._ El venezolano Miguel Cabrera se reportó a los campos de entrenamiento enfocado en poner su swing en orden, luego de haber tenido que alterarlo a mitad de la temporada pasada para quitarle presión a su adolorida rodilla derecha. En el invierno entrenó con la mente puesta en mejorar su cuerpo, quitarle peso a las rodillas y ponerse nuevamente en forma.

“No quiero cambiar más mi swing”, dijo Cabrera el lunes. “Quiero que sea natural. Los últimos tres años he estado cambiando mi swing mucho para sentirme más cómodo en el home, para no sentir que algo me está molestando. Quiero salir al terreno y sentirme natural. No quiero pensar en nada, sólo reaccionar”.

Próximo a cumplir 37 años en abril, Cabrera está tratando de no hacer demasiados swings ahora mismo. Luego de que un intento por recuperar su poder se tradujeron en lesiones y más peso el año pasado, cambió su enfoque esta temporada muerta. Aupado por los Tigres y bajo la recomendación de un nutricionista, dijo que alteró su dieta para tratar de cortar los carbohidratos.

“Trato de comer más vegetales, comer más cosas sanas”, aseguró Cabrera.

Cabrera no dijo cuánto estaba pesando, pero dijo que está más liviano que el año pasado.

“Tengo el mismo peso que tenía en 2015, 2016, así que no sé”, comentó. “Pero el año pasado yo creo que estaba pesado. Pienso que bajé mucho de peso del año pasado a este año”.

Más importante que un número, es ver cómo se mueve y se siente Cabrera, y si el peso actual vuelve a desembocar en problemas con las rodillas y la espalda. De cierta manera, el daño está hecho. Está acercándose a los 40 años, después de todo. Pero es capaz de evitar hacerse más daño y encontrar un nivel de confort que le permita jugar su juego y mantenerse en el lineup.

“Siempre tienes que tener metas. Mi meta fue ponerme en forma y tratar de estar listo para la temporada, tratar de regresar al 100 por ciento”, dijo el maracayero.

Claramente, Cabrera también quiere recuperar su swing de antes. Mientras hacía swings en la práctica de bateo regular del lunes, su peso pasada de la rodilla derecha a la rodilla izquierda. Lidió con eso el año pasado, bateando .282 con .767 de OPS después de empezar a hacer ajustes en junio, pero le gustaría regresar a ese swing más familiar para él en el que se empuja con la pierna derecha. Si puede hacer swing así, vivirá con cualesquiera sean los números que consiga.

“El año pasado no estuve feliz con mis números y con la forma en la que jugamos y todas esas derrotas”, reconoció Cabrera. “Esa es otra razón: tratar de competir y de ganar más juegos”.