Miguel Herrera explota contra árbitro de la final del Clausura 2013

El director técnico del América llama tarado a Paul Delgadillo

Noroeste / Redacción

Miguel Herrera pidió a Jesús Corona que no se enganche.

CIUDAD DE MÉXICO._ El entrenador del América, Miguel Herrera, negó este viernes que su equipo recibiera ayuda para ganarle a Cruz Azul la final del torneo Clausura 2013 del futbol mexicano y calificó de “tarado” al árbitro Paul Delgadillo, quien aseguró lo contrario más de seis años después.

“Qué poca calidad humana tiene, es un tarado. Salir a decir después de tanto tiempo, cuando él sabe que nos expulsó a Molina en el minuto 11 o 13, entonces de qué me está hablando. Su actuación deja mucho qué desear, no sólo en ese partido sino en toda su carrera”, señaló Herrera en una conferencia de prensa.

Delgadillo aceptó hace un par de días en declaraciones a una emisora de radio que debió haber anulado el primer gol del América por una falta, y que negar eso era tapar el sol con un dedo.

Cruz Azul ganó por 1-0 el partido de ida de la final en el estadio Azul.

En el de vuelta, América se quedó con 10 hombres en la cancha por la expulsión de Jesús Molina en el minuto 13, en una polémica acción. Después, Cruz Azul puso la serie 2-0 y durante el segundo tiempo falló al menos dos oportunidades claras de anotar el tercer gol.

Sin embargo, a dos minutos del final, en un tiro de esquina América anotó su primer gol en la jugada a la que se refiere Delgadillo, en la que el zaguero Francisco Rodríguez cometió falta a un rival.

América empató ese encuentro en tiempo agregado con remate de su portero Moisés Muñoz desviado por el cruzazulino Alejandro Castro, quien metió gol en propia puerta. El partido terminó con triunfo y el título para las Águilas en serie de penaltis.

“Me expulsó a un jugador al minuto 13 y se atreve a decir que nos ayudó. Es un tarado que sabe que con el América puede poner su nombre a circular y si quería trabajar en el arbitraje, ya no, porque si dice que ayudó a un equipo, pues qué confianza puede ahora inspirar”, agregó Herrera.

El entrenador también se refirió al arquero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, quien reaccionó con molestia ante la declaración del oficial.

“Se enganchan, pero que recuerden que nosotros no metimos el autogol, ellos tuvieron para matar el partido y la estrellaron en el poste. Estuvieron más de 80 minutos con un hombre de más en la cancha. Se habló de una jugada, no de más. Que recuerden (Cruz Azul) que ellos estuvieron 109 minutos con un hombre más y no pudieron ganar una final”, concluyó.

Miguel Herrera le pidió a Jesús Corona y Gerardo Flores que no se enganchen con las palabras de Delgadillo. También recordó que Cruz Azul no les pudo ganar la final con un hombre de más casi todo el juego. pic.twitter.com/5qtQzyCCN9 — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) September 20, 2019

América, cuarto de la clasificación del torneo Apertura, recibirá este sábado al Querétaro, segundo, en uno de los partidos más esperados de la décima jornada ya que pondrá cara a cara a dos de los cuatro mejores equipos de la temporada.

