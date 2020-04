Miguel Layún quiere retirarse en Monterrey o América

No es la primera vez que el nacido en Córdoba, Veracruz, expresa su deseo de poner fin a su trayectoria con las Águilas

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ Miguel Layún reconoce que todavía tiene algunas metas por cumplir , pues tiene contrato con Rayados de Monterrey y no descarta una nueva experiencia en el extranjero. Sin embargo, el lateral mexicano ya sabe en cuáles equipos le gustaría retirarse, siendo el América uno de ellos.

"Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar", reconoció Layún Pardo en una transmisión en vivo realizada en Instagram por Jo Canales, su coach de performance.

No es la primera vez que el nacido en Córdoba, Veracruz, expresa su deseo de poner fin a su trayectoria con las Águilas. Hace poco más de un año, en el programa La Última Palabra, un fanático le consultó respecto al lugar en el que le gustaría retirarse como futbolista profesional.

"Vamos a ver qué define la vida, igual y aquí las cosas van muy bien y termino mi carrera acá. Vamos a ver qué tiene preparado el futuro", dijo Layún en su momento, recordando lo que fue su paso por el conjunto de Coapa, con el que tuvo la oportunidad de ganar dos Liga MX.

(Con información de Yahoo)