Miguel Rojas y Pablo López muestran sus entrenamientos

MIAMI._ El hecho de que tengan que quedarse en casa no ha impedido que los jugadores de los Marlins hallen la manera de mantenerse en forma.

El campocorto venezolano Miguel Rojas y su compatriota, el derecho Pablo López, son apenas dos de los jugadores de Miami que están haciendo actividades limitadas de beisbol por su cuenta. Ambos han compartido videos en las redes sociales en las que se les ve entrenando.

Rojas tiene jaulas de bateo en su casa en el sur de la Florida. El 31 de marzo, en su cuenta de Twitter @MRojasOfficial, el infielder compartió un video que lo muestra haciendo swings.

Find a way to get a little bit better everyday ⚾️ The grind never stop #StayHome #WeWillBeBack pic.twitter.com/kSB04WUyf7