LITERATURA

Miguel Tapia, desde Francia: Veo a Sinaloa con nostalgia

El autor sinaloense comparte, desde Francia, lo que significa para él su tierra y haber ganado el Premio de Novela Ciudad de Estepona, en España

Nelly Sánchez

Haber llegado a Francia hace 18 años, con la intención original de permanecer ahí por seis meses, ha permitido al escritor sinaloense Miguel Tapia ver su tierra desde otra perspectiva.

Su más reciente novela, Tumbas de agua, con la que ganó el primer Premio de Novela Ciudad de Estepona, en España, se inspira en ella.

"Como muchos de mis relatos, Tumbas de agua nació a partir de una imagen, no necesariamente visual, que un día se reveló en mi imaginación y a partir de ahí se negó a quitarse de en medio. En este caso es una imagen en torno a las albercas y, particularmente, a la idea de la alberca en un entorno caliente, provinciano y ríspido, como puede serlo el culichi", contó.

"La historia se fue revelando poco a poco, con una trama relativamente sencilla, de manera bastante natural y, aunque contiene pocos elementos autobiográficos, está cargada de las sensaciones y percepciones que me marcaron durante mi vida en Culiacán. Es, creo, una buena imagen de cómo percibí mi entorno en esa etapa".

Miguel Tapia nació, en 1972, estudió ingeniería, literatura, música y periodismo y ha ejercido estos y otros oficios en su ciudad natal, la Ciudad de México, Barcelona y París.

Aunque se fue a Francia con la idea de estar 6 meses a un año, ha vivido allá desde hace 18 años.

"Fue el destino en realidad, no fue elección mía, se trató de una coincidencia de circunstancias a las que yo simplemente me adapté. Desde entonces he tenido la suerte de encontrar aquí, uno tras otro, proyectos que me han ayudado a crecer y que me han llevado a prolongar una y otra vez mi estancia", comparte.

Y a la distancia, Sinaloa parece distinto, que cuando se vive aquí

"Yo veo Sinaloa con mucho cariño, con nostalgia, pero también con tristeza y congoja. Es mi hogar y ahí tendré siempre enraizados los pies y la memoria. Los demás, los locales, me temo que lo ven sobre todo con estupefacción. Es difícil entender una realidad así cuando no se ve desde dentro", señala.

"Las ocasiones de prensa que la región tiene desde hace tiempo, lamentablemente, no ayudan, y no tratándose de un destino de viaje frecuente, la imagen que de ella se tiene por estos rumbos está sumamente simplificada. Aunque no por ello esa imagen es necesariamente menos terrible que la realidad".

Llegar al mercado editorial español

Haber ganado el Premio de Novela Ciudad de Estepona, significa para el autor un gran estímulo, por el reconocimiento que la elección significa.

"Sobre todo viniendo de un jurado tan reconocido, por el importante estímulo económico y, muy especialmente, por la edición que viene en la Editorial Pre-Textos, que es una magnífica casa editorial que admiro y respeto", asegura.

"Significa, además, la llegada de mi trabajo al mercado editorial español, lo que desde luego es un motivo más de satisfacción".

El libro se publicará en otoño de este año en España y presumiblemente, desde ahí será distribuido a México y otros países, aunque por ahora no se tiene muchos detalles al respecto.

Actualmente, Tapia se encuentra trabajando una novela corta.

"También como escenario, como muchos de mis relatos anteriores, una región del noroeste mexicano, y va tomando forma otra novela que, para variar, tendrá como escenario una ciudad europea", adelantó.

"Por ahora prefiero no contar más porque es probable que termine escribiendo cualquier otra cosa, a juzgar por la manera en que mis proyectos suelen avanzar".

EL AUTOR

Miguel Tapia nació en Culiacán, Sinaloa, en 1972.

Estudió ingeniería, literatura, música y periodismo, y ha ejercido estos y otros oficios en su ciudad natal, la Ciudad de México, Barcelona y París.

Es autor del libro de cuentos Señor de señores y Los caimanes (Almadía, 2010) y de la novela Los ríos errantes (Ediciones Era, 2017).

Sus relatos han aparecido en varias antologías, entre ellas Norte. Una antología (Ediciones Era, 2016) y Des nouvelles du Mexique (Métailié, 2009).

Ha publicado también narrativa, traducciones y ensayos en medios de México, Colombia, Argentina, Francia y España.

Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris 3, donde enseñó durante unos años. Actualmente es profesor en la Universidad Paris-Est Créteil.