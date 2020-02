Mike Fiers actuÃ³ como un soplÃ³n: David Ortiz

FORT MYERS._ El retirado toletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, consideró que el lanzador Mike Fiers quedó “como un soplón” por hablar del escándalo de robo de señales en los Astros de Houston sólo después de que se había marchado del equipo.

“¡Ah!, ¿después de ganar tu dinero, después de ganar un anillo decides hablar?”, dijo el astro dominicano a su llegada al complejo de entrenamiento de los Medias Rojas el jueves. “¿Por qué no dijeron nada mientras estaba la temporada? ¿Por qué no dijo, ‘no quiero ser parte de esto?’”.

“Entonces pareces un soplón”, dijo Ortiz, quien trabaja para Boston con el título de asistente especial. “¿Por qué tienen que hablarlo después? Ése es mi problema. ¿Por qué nadie dijo nada cuando estaba ocurriendo?”.

David Ortiz calls out Astros whistleblower Mike Fiers: "You look like a snitch."

