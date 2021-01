Mike Pence contradice a Trump, quien lo presiona para revertir elección que ganó Biden

El Congreso estadounidense inició este mismo día una sesión conjunta -Cámara de Representantes y Senado-, presidida por Pence, para certificar los resultados de la elección presidencial que dieron como ganador a Joe Biden, mismos que Trump ha dicho son fraudulentos

Carlos Álvarez

06/01/2021 | 12:57 AM

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, señaló este miércoles que no tiene el poder para revertir la elección, tal como Donald Trump le había solicitado.

En un comunicado emitido antes de la sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales, Pence rechazó poder regresar unilateralmente los votos electorales.

"Mi juramento de apoyar y defender la Constitución me restringe de reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben ser contados y cuáles no [...] Mi papel al presidir es meramente ceremonial", dijo Pence

Un grupo de legisladores republicanos que tratarán de impedir que las cámaras aprueben el resultado del Colegio Electoral, objetando el resultado de Arizona y forzando a un debate que las Cámaras deben sostener por separado, para luego votar sobre si se regresan los resultados.

Con las eventuales objeciones, es probable que el nombramiento oficial de Biden como presidente Estados Unidos se retrase hasta después de la medianoche, para que jure como mandatario el próximo 20 de enero.

Se prevé que con las impugnaciones finalmente rechazadas, Pence, actuando como presidente de la Cámara alta, proclame a Biden y a la senadora Kamala Harris como los nuevos presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

El candidato demócrata ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre por más de siete millones de votos populares y un margen de 306 a 232 en el Colegio Electoral.

PROTESTAS PRO TRUMP AFUERA DEL CAPITOLIO

Trump instó a sus seguidores a tomar las calles este mismo día, además de que presionó a Pence para regresar los votos a los estados para que vuelvan a certificarse.

Las protestas han obligado a las autoridades y agencias policiales locales a prepararse para posibles enfrentamientos violentos en las calles. Muchos de los negocios del centro de la capital tapiaron sus ventanas, en prevención de que haya disturbios similares a los ocurridos en mayo y junio pasados, cuando decenas de establecimientos fueron vandalizados.

Durante un mitin con miles de seguidores, en la capital estadounidense, Washington D.C., con la Casa Blanca de fondo, el presidente estadounidense presionó a Pence para que intente revertir los resultados de la elección.

"Todo lo que el Vicepresidente Pence tiene que hacer es regresar [los votos electorales] a los estados para recertificar y nos convertiremos en Presidente y ustedes serían los más felices [...] Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos la elección", dijo Trump a sus seguidores.

Trump señaló que él y sus seguidores estaban ahí para "demandar al Congreso que haga lo correcto" y solo cuente los electores que son "legales". Asimismo, dijo que nunca se rendiría ni concedería la derrota.

Los organizadores del mitin a favor de Trump planean hacer una marcha hasta el Congreso estadounidense para defender la causa que acusa infundadamente un fraude.

"Justo hablé con Mike y le dije 'Mike eso no requiere valentía, lo que requiere valor es no hacer nada y quedarnos con un presidente que perdió la elección por mucho y tendremos que vivir con eso por cuatro años', no podemos permitir que eso pase [...] Tiene el derecho a hacerlo, debe proteger nuestro país", dijo Trump.

"Los estados quieren votar de nuevo. Los estados fueron defraudados con información falsa, ahora quieren certificar de nuevo [...] He estado en dos elecciones, gané las dos y la segunda la gané mejor que la primera", afirmó el presidente de Estados Unidos.

Además, Trump criticó a los medios por considerar que no estaban mostrando a las personas que fueron "de todas partes del mundo" al mitin en la capital estadounidense.

"Los medios son el peor problema que tenemos", aseguró.

-Con información de AP.