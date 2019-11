Mike Piazza serÃ¡ piloto de Italia para el ClÃ¡sico Mundial de Beisbol

NUEVA YORK._ Mike Piazza, un miembro del Salón de la Fama del beisbol, informó que será el nuevo mánager de la selección de Italia.

Piazza, de 51 años y que nació en Norristown, Pennsylvania, tiene origen italiano. El ex receptor, que en 2016 fue exaltado a Cooperstown, tuiteó el miércoles que dirigirá a Italia en el Campeonato Europeo en 2020 y en el Clásico Mundial de 2021.

Excited to announce I have reached an agreement to manage the Italian National Baseball team. This will include a European Tournament next year and the 2021 @WBCBaseball Classic.#MLB #Italia