Una charla virtual se convirtió en una celebración de Serie Mundial.

En lo que hubiese sido el primer juego en casa de los Nacionales de la temporada 2020 – y una ocasión para conmemorar el primer título en la historia de la franquicia – el Trofeo del Comisionado fue exhibido en Washington D.C. de manera espontánea gracias al gerente general Mike Rizzo.

“Fue por casualidad”, dijo Rizzo en una conferencia de prensa por vía telefónica el viernes. “Mi esposa estaba participando en un happy hour. Estaba [en una videoconferencia] con aproximadamente 10 de nuestras amistades. Y cómo era el Día Inaugural, se me ocurrió mostrarles el video”.

2019 World Series Champion @Nationals GM Mike Rizzo giving the neighborhood something to cheer about pic.twitter.com/7J0l2YH3Kx