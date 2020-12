BEISBOL

Mike Shildt espera que Yadier Molina regrese con San Luis

Para el mánager, el receptor boricua es pieza clave en el equipo

Noroeste / Redacción

El capataz de los Cardenales, Mike Shildt, conoce bien el impacto que tienen el abridor veterano Adam Wainwright y el cátcher boricua Yadier Molina, quienes han sido compañeros de equipo en San Luis desde que Wainwright fue convocado en el 2005, dentro como fuera del terreno.

Ahora, ambos jugadores son agentes libres y ninguno ha llegado a un acuerdo para regresar a San Luis o ponerse otro uniforme en el 2021. De su parte, los Cardenales han dicho que quieren renovar con ambos. Pero a medida que buscan reducir su nómina para el 2021, deben llegar al acuerdo indicado.

Shildt dijo en una rueda de prensa virtual el viernes que se siente “optimista” con respecto a las posibilidades de que ambos regresen.

“Definitivamente queremos que regresen”, dijo Shildt. “Los dos lo saben. Dicho eso, todo el mundo entiende que esto es un negocio. No creo que haya entidad involucrada en eso que no quiera que regresen. Es cuestión de ver cómo se puede solucionar. Es una gran parte de nuestra organización, pero el tiempo dirá, y probablemente pronto”.

A Shildt se le preguntó cómo luciría el roster de los Cardenales sin Molina.

“No pienso eso, porque es algo duro para mí mentalmente”, dijo el timonel. “No soy ingenuo, y es posible que no regrese. Entiendo eso, y me adaptaré. Pero en cuanto a invertir energía mental pensando en que ya no vamos a tener al número 4 detrás del plato, no he ponderado eso mucho”.