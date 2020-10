BOXEO

Mike Tyson casi se duerme en una entrevista

Los usuarios de redes sociales han compartido sus preocupaciones sobre el mal estado físico y el comportamiento del luchador. Posteriormente el boxeador dio explicaciones en Twitter sobre su intervención

Sinembargo.MX

Los seguidores del boxeador estadounidense Mike Tyson han mostrado su preocupación por la condición del luchador después de una entrevista para la televisión británica en la que parece cansado, no pronuncia de manera clara y casi se queda dormido durante el programa de mañana.

En la entrevista en línea se puede apreciar que el boxeador arrastra las palabras y en un momento parece que lucha contra el sueño porque baja la cabeza e intenta mantenerse concentrado para responder a las preguntas de los presentadores. Además, ofrece respuestas cortas.

Este programa tenía como objetivo hablar sobre su pelea contra Roy Jones, Jr. prevista para el 28 de noviembre.

En las redes sociales los usuarios han compartido sus preocupaciones sobre el mal estado físico y el comportamiento del luchador. Varias personas han preguntado si se encuentra bien o si tiene problemas de salud o con el alcohol. Al mismo tiempo, otros internautas han notado que la entrevista se realizó a las once de la noche para EU, debido a la diferencia de tiempo entre Reino Unido y EU.

Sin embargo, más tarde el boxeador ha publicado un tuit en el que explicó que esta diferencia de tiempo fue la causa de su estado.

“Amigo Piers Morgan, programa Good Morning Britain, Susanna Reid y Reino Unido. Traté de mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido y, como un león, me resulta difícil despertarme una vez que me duermo. Estoy entrenando duro voy a la cama temprano. No tenía pantalla, así que no podía verlos a ustedes y se me olvidó de mirar a la cámara”, ha escrito Tyson.