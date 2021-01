Mike Tyson confirma que regresará al ring este 2021 para un combate de su liga Legends Only League

El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson confirmó que “definitivamente” volverá al ring en el 2021 para participar en un combate de su liga deportiva Legends Only League.

El ex campeón del mundo absoluto de los pesos pesados recordó su combate de regreso contra otro ícono del boxeo, Roy Jones Jr. – que se celebró el pasado 28 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles– y subrayó que “esta vez será mejor”.

“Fue interesante”, detalló durante una charla en la cuenta de Instagram de Patrick Mouratoglou, entrenador de tenis y comentarista deportivo francés. “Me sentí muy bien, me sentí confiado. Sentí que podía hacerlo de nuevo”, apuntó.

