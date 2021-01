Mike Tyson considera que Julio César Chávez fue mejor boxeador que Floyd Mayweather

Pese a que los números de Floyd Mayweather lo mantienen como uno de los mejores boxeadores de la historia, Mike Tyson considera que Chávez fue mejor

Sinembargo.MX

13/01/2021 | 10:08 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ No cabe duda que Floyd Mayweather es uno de los mejores boxeadores que han existido a lo largo de la historia, no obstante, muchos especialistas no consideran que sea “el mejor”, pues sobre él están pugilistas como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard o el mismo Julio César Chávez, según palabras de Mike Tyson.

Si hay una voz autorizada para hablar de esto es el pugilista estadounidense, quien en su podcast Hotboxin with Mike Tyson, aseguró que aunque no hay duda de que “Money” fue un gran pugilista, Chávez está por encima de él.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”.

Aunado al reconocimiento que hizo sobre el “La leyenda del boxeo mexicano”, Mike Tyson también aseguró que Ray Sugar Leonard está por encima de Mayweather, pues “tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos con 60 nocauts”.