Mike Tyson fumó marihuana antes de su pelea con Roy Jones

La leyenda del boxeo reveló que fuma a diario y que siempre lo hizo durante todas sus peleas

30/11/2020 | 09:28 AM

LOS ÁNGELES._ Mike Tyson no tuvo problemas en revelar que fumó marihuana antes de su pelea con Roy Jones el pasado fin de semana, cuando regresó al ring después de 15 años de retiro.

Incluso, la leyenda del boxeo confesó que siempre lo hizo durante sus peleas, pues es un fumador diario de esta sustancia.

“Absolutamente, sí”, respondió a la pregunta de USA Today sobre si había fumado previo a la pelea donde empató con Jones.

Se trataba de una exhibición, por lo que a Tyson y Jones no se les hizo una prueba de marihuana.

"No puedo dejar de fumar, he fumado durante mis peleas y tengo que hacerlo, lo siento. Soy un fumador, fumo todos los días, nunca dejaré de fumar", dijo Tyson.

​La cocaína sí dejó de consumirla hace tres años, pero la marihuana la considera diferente, hasta tiene su compañía de cannabis, Tyson Ranch.

“No tiene ningún efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es solo lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay fin", dijo.