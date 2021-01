Mike Tyson ingiere hongos alucinógenos y marihuana en una entrevista con Logan Paul

CIUDAD DE MÉXICO._ Invitado esta semana al programa de podcast ImPaulsive, del famoso youtuber Logan Paul, el célebre exboxeador estadounidense Mike Tyson no solo fumó ante las cámaras un cigarrillo de marihuana, sino que sorprendió a los espectadores al ingerir un puñado de hongos alucinógenos.

Tras apenas cinco minutos de iniciada la charla, Tyson aceptó sin titubear la invitación de uno de los anfitriones e ingirió aproximadamente cuatro gramos de hongos. Una cantidad considerable para una persona promedio, según advirtieron en el podcast, donde aseguraron que estos suelen ser consumidos dentro de un sándwich de mantequilla de maní u otros alimentos.

Parte de la conversación se centró en el tema de las drogas y su legalización, y particularmente con respecto a hongos y varias otras sustancias alucinógenas con las que ha experimentado el excampeón de pesos pesados, quien además describió algunos de los efectos que sintió tras probarlas.

Entre otros temas, Tyson habló asimismo sobre su crianza y contó cómo fue arrestado 40 veces antes de los 12 años. “Robaba casas, tiendas, carteras, me peleaba en la calle, hacía todas esas cosas”, confesó.

Al hablar sobre su carrera en el boxeo, aprovechó para dar su opinión sobre la pelea de exhibición entre Logan Paul y Floyd Mayweather, programada para febrero. Sin rodeos, el expúgil neoyorquino predijo la victoria de “Money”: “Floyd va a patearle el culo [a Paul]”. No obstante, dijo que confía en que el youtuber dará la pelea. “[Paul] va a ser bueno. Él va a contraatacar”.

almost bit his ear off for this @miketyson pic.twitter.com/cYsNKWTfp4