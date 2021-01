Mike Vigil responde a AMLO: La DEA no fabricó nada y tiene más

Andrés Manuel López Obrador instó hoy al exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, a que, si ya leyó el expediente del caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, diga si la agencia “actuó bien”

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), respondió este viernes al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la DEA no fabricó pruebas en el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda. El exfuncionario también dijo que si las autoridades mexicanas están tan seguras de la inocencia del que fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que lo manden ante una corte estadounidense para que sea juzgado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó esta mañana que su Gobierno no llevará a instancias internacionales a la Agencia de Control Antidrogas de Estados Unidos (la DEA) por su investigación contra el General Salvador Cienfuegos, pero consideró que esta agencia “debería de hacer una investigación en su interior y aclarar” quién fabricó este expediente.

El Presidente también recriminó que por este caso “hasta simpatizantes” de su Gobierno “dudaron” de la decisión tomó la Fiscalía General de la República. López Obrador también instó al exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, a que, si ya leyó el expediente de la DEA, que diga si la agencia “actuó bien”.

“Con todo respeto, al señor Presidente López Obrador, sí revisé el expediente y para mí los cargos son fuertes. La única cosa es que sí me fijé es que no había las declaraciones de algunos testigos, que dieron información durante la investigación. De nuevo quiero decir fuertemente que la evidencia no es fabricada. Este proceso incluye a muchas personas, no sólo de DEA, también jueces que autorizaron las intercepciones telefónicas… Si la evidencia fue fabricada, tendría que ser una conspiración involucrando a muchos oficiales aquí en los Estados Unidos”, dijo Mike Vigil durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”.

“Pienso que hay más información y evidencia sobre el General Cienfuegos. Tenían testigos. Creo que no se pasaron algunas de esas declaraciones. De parte del Departamento de Justicia, que facilitó la entrega del archivo, creo que tenían preocupación de que mucha de esa información se iba a filtrar a manos de criminales, comprometiendo a agentes e informantes. Creo que no se pasó mucha de la información desarrollada durante la investigación. No se fabricó ninguna evidencia en el caso Cienfuegos. No sé por qué sigue con ese tema. No es cierto. En los Estados Unidos, aunque él pida que se haga una investigación contra la DEA no se hará porque la DEA actuó con integridad. Las acusaciones son falsas. No van a seguir adelante, con eso digo todo”, agregó Vigil durante el programa de La Octava.

“Sí, el Departamento de Justicia retomará el caso Cienfuegos. No sé por qué el señor Presidente sigue con sus declaraciones falsas. Ya logró su objetivo: ya está seguro el General Cienfuegos en México. Sé que el Departamento de Justicia quiere reintegrar los casos contra Cienfuegos, pero eso será difícil por dos cosas: el señor Cienfuegos ya está al tanto de los cargos formales aquí en los Estados Unidos, entonces no creo que jamás va a regresar a Disneylandia o a Estados Unidos y el Gobierno mexicano no va a entregar al General Cienfuegos. Él se escapó de la justicia aquí en los Estados Unidos y si el señor Presidente está tan seguro de que evidencias fueron fabricadas, que lo mande a Estados Unidos para que sea juzgado en una corte federal y vemos si las pruebas son falsas o válidas”, expuso.