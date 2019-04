GOBIERNO DEL ESTADO

Mil 508 millones de pesos en ahorros por plan de austeridad: Quirino

Explicó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel que los recursos ahorrados fueron destinados a pago de pasivos y a la ampliación de programas de salud y asistenciales

Karen Bravo

Tras dos años de la publicación del decreto de austeridad, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel informó del ahorro aproximado de mil 508 millones de pesos en diversos rubros.

"En comparación con el promedio de los últimos tres años de la administración anterior", detalló el mandatario estatal.

En conferencia de prensa acompañado por el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, Quirino Ordaz explicó que los ahorros en su gobierno han sido en rubros de prestaciones y compensaciones, contratación de personal, recursos materiales y arrendamientos.

Detalló Ordaz Coppel que en prestaciones y compensaciones hubo un ahorro de 410 millones de pesos. Adicionalmente se redujeron los gastos en 66 millones de pesos en la contratación de personal por servicios profesionales asimilados a salarios y por honorarios.

El Estado además ahorró 305 millones de pesos en recursos materiales como agua luz, telefonía; 532 millones de pesos en arrendamientos y reparación de equipo; y 194 millones de pesos de ahorro en viáticos de personal.

Los recursos que ahorró el Gobierno del Estado con el plan de austeridad fueron destinados al pago de pasivos y ampliación de programas asistenciales, explicó Ordaz Coppel.

"Los recursos economizados durante estos años, nos han permitido amortizar pasivos vigentes al inicio de la administración, de maestros federales y estatales tanto activos como jubilados por un importe de 545 millones de pesos", comentó.

"Adicionalmente se han invertido más de 300 millones de pesos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de unidades médicas", agregó.

En el análisis de los recursos también cancelaron 870 plazas que estaban autorizadas, en las cuales algunas arrojaron irregularidades como posibles casos de aviadores, detalló el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte.

"Se encontró algún personal que incluso una vez que ingresaron, una vez que inició la administración ellos mismos se dieron de baja, algunos ya no regresaron a sus funciones, entonces podemos suponer que o ya no quisieron seguir laborando o simplemente no estaban laborando en su puesto de trabajo y se iban de baja", dijo.

"Sí fue en algunos casos donde consideramos que pudiera ser que no estaban haciendo su labor y por eso se dieron de baja estas personas", continuó.

Ordaz Coppel no solamente anunció el ahorro de recursos con el plan de austeridad, agregó que con la estrategia de la plataforma Ciudadano Digital, alcanzaron 818 mil 496 trámites que se realizaría cada uno en un promedio de cuatro horas, ahorrándole a los ciudadanos 3.3 millones de horas.

AHORROS

• 532 millones de pesos en arrendamiento

• 410 millones de pesos en prestaciones y compensaciones

• 305 millones de pesos en pago de servicios (luz, agua, celulares)

• 194 millones de pesos en viáticos al personal

• 66 millones de pesos en no contratación de servicios profesionales