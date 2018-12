Milagros, devociÃ³n y fe: estrellas mexicanas y extranjeras son fieles a la Guadalupana

Milagros, devoción y fe: estrellas mexicanas y extranjeras son fieles a la Guadalupana

La peregrinación a la Virgen reúne cada año a más de 7 millones de personas, lo que la convierte en una de las más importantes en América Latina

Noroeste / Redacción

La noche del 11 de diciembre es tradición que las cadenas televisivas organicen "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe con celebridades que conmemoran su devoción a través del canto.

Famosos mexicanos como María Victoria, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, Carlos Rivera y Lucero han cantado para La Morenita del Tepeyac (como se le conoce).

Para muchos cantantes mexicanos es una meta lograr llevarle Mañanitas a la Virgen.

También hay celebridades de otros países que le tienen fervor a la Virgen. La puertorriqueña Adamari López es una fiel seguidora de la Virgen de Guadalupe. Ha dicho que su familia es devota y le agradece los dos milagros más importantes de su vida, difundió infobae.com.

"Uno es la recuperación de mi salud, cuando me enfermé, yo creo que el poder de la oración de tanta gente que oró hizo este proceso menos difícil y rápido, y el segundo, es el nacimiento de mi hija Alaïa".

Otra fiel devota de la Virgen que se le apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, es Verónica Castro, quien le agradece por su recuperación cuando quedó en silla de ruedas, como consecuencia de haberse caído de un elefante cuando era presentadora del programa Big Brother en México.

"Tenía todo el cuello de titanio, tengo toda la columna armada como edificio. Ya no podía más con los dolores. Cuando fui a tomarme la radiografía para operarme le dije a la Virgencita: 'No puedo más, sé lo que es el dolor, el hambre, las injusticias, pero ya no puedo, si tú crees y te sirvo para algo en esta vida y voy a quedar bien déjame acá contigo, si no, llévame porque no le encuentro mucho caso seguir así con dolor y mucha tristeza'.

"Lo único que les puedo decir es que mi madre bendita hace cosas muy grandes y yo no sé cómo agradecerla", dijo la actriz mexicana en 2011 durante un evento llamado "El manto de Guadalupe".

Pero también hay estrellas internacionales que llevan a la Virgen muy de cerca. El cantante estadounidense Justin Timberlake tiene tatuada la imagen de la Guadalupana en un brazo. Cuando trabajó con Belinda hace dos años, ella le regaló un cuadro con la imagen.

La mexicana Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel, también es devota de la Virgen de Guadalupe, y se muestra orgullosa cuando le canta en la Basílica. Este año participará en la transmisión de TV Azteca, aunque ya lo ha hecho para la cadena Telemundo.

El ámbito político mexicano también está ligado a "la morenita del Tepeyac". El ex gobernador de Veracruz, Manuel Velasco, esposo de la cantante Anahí, ha publicado en redes sociales las ocasiones en las que han ido al santuario al norte de Ciudad de México.

Famosos mexicanos que viven en el extranjero tampoco olvidan su devoción. La actriz Kate del Castillo no esconde su amor por la Guadalupana, en medio del escándalo tras ir a visitar a Joaquín "El Chapo" Guzmán a la sierra de Sinaloa.

La cantante Danna Paola ha dicho que le agradece a la Virgen "el milagro de poder levantarme todos los días y poder existir con la fe de tener a alguien que me cuida".

EL SANTUARIO

Al norte de Ciudad de México se encuentra el santuario donde se guarda el cuadro original de la Virgen de Guadalupe. Este miércoles 12 de diciembre se espera la visita de al menos 7 millones de personas, aunque diariamente los peregrinos pueden entrar.

Los famosos como Pedro Fernández, Lucero, Aída Cuevas, han acudido también a darle Mañanitas a la Morenita del Tepeyac.