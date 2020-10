Miles exigen #JusticiaParaBruno, perrito hallado con sus patas y hocico atados en QRoo; no sobrevivió

En la misiva que hasta el momento acumula 14 mil 400 firmas, se expuso que la mascota fue encontrada por el grupo de Ciclistas Tortuga Bike en una brecha de Cozumel

Sinembargo.MX

15/10/2020 | 11:21 AM

Ciudad de México.- Usuarios de Change.org y de redes sociales exigieron a las autoridades dar con los responsables de la muerte de “Bruno”, un perrito que fue encontrado con signos de maltrato en Cozumel.

La usuaria de Change.org, Helen Castillo, lanzó la petición dirigida a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y al Presidente Municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, para que se “active” la Ley en contra del maltrato animal.

En la misiva que hasta el momento acumula 14 mil 400 firmas, se expuso que “Bruno” fue encontrado por el grupo de Ciclistas “Tortuga Bike” en una brecha del municipio. En perro se encontraba dentro de una bolsa negra en una cubeta con las patas y el hocico atados.

A pesar de que los ciclistas lo llevaron a una clínica veterinaria para recibir la atención médica necesaria, “Bruno” no sobrevivió.

“Se hizo todo lo humanamente posible por salvarlo, pero fue inútil. Ya que el daño que le causaron fue irreversible. ¡Lo cual impidió que sobreviviera!”, se lee en la petición.

Helen Castillo exigió que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno -municipal, estatal y federal- intervengan y hagan justicia por este y otros casos de aberrante maltrato hacia los animales.

“Esto es la muestra más aberrante de maltrato animal, hacia los perritos callejeros de la isla. Buscamos justicia y que se active la Ley hacia el maltrato animal, y así la fauna callejera se vea protegida ante la maldad humana”, finalizó.

Luego de que se viralizara la petición, la leyenda “Justicia Para Bruno” se volvió tendencia en Twitter ante la indignación de los usuarios.

“Ni un animalito merece ese trato, hace seis meses que murió mi perrito y no saben la falta que me hace y ver lo que pasa con los demás animales me da tanta rabia”, escribió la usuaria Damaris.

“El ser humano es lo PEOR que le pudo pasar al mundo. De verdad me da ASCO mi raza *NO AL MALTRATO ANIMAL*”, escribió @Blue_12Sky.

La petición ha sido compartida miles de veces en redes sociales, principalmente en Twitter, donde los internautas exigen que se haga justicia para el perro “Bruno”.

Hasta el momento la Fiscalía de Quintana Roo, a quien han etiquetado en la mayoría de las publicaciones, no ha dado ninguna respuesta.